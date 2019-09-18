Новости

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме 02:57
Два блогера получили по 10 дней тюрьмы за попытку проникнуть в "Зону 51" 02:56
Штат Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками 02:25
Пентагон направил криминалистов в Эр-Рияд в связи с атакой на НПЗ 01:43
В Венеции три человека погибли при столкновении катера с молом 01:08
Черышев огорчил "Челси", а Промес - "Лилль" 01:06
Зрители в Дортмунде увидели Месси, но не голы 01:00
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой 00:43
"Лейпциг" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов 00:37
Игрок "Зальцбурга" установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей "Генку" 00:28
"Атлетико" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве два человека пострадали в ДТП с санитарной машиной 17.09.2019
ВВС США испугались советского военного спутника 17.09.2019
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян 17.09.2019
Минюст США хочет забрать все деньги от продаж книги Сноудена 17.09.2019
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ 17.09.2019
Опубликовано видео сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой 17.09.2019
Путин обсудил с Зюгановым развитие политической системы 17.09.2019
Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после спортивной карьеры 17.09.2019
Форвард "Зенита" Азмун забил первый гол группового этапа Лиги чемпионов 17.09.2019
Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества 17.09.2019
Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром 17.09.2019
В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция 17.09.2019
США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом 17.09.2019
Мировые цены на нефть упали более, чем на 5% 17.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
18.09.2019 00:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хрущевка Бориса Слуцкого

Почему даже к 100-летнему юбилею поэта-фронтовика не появилось памятной доски на доме, где он жил и умер?
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 209(7967)
В год столетия со дня рождения Бориса Слуцкого произошло новое открытие поэта. Вышла в свет книга с его неизвестными стихами. С огромным успехом прошли вечера его памяти. Разлетелись по интернету и стали крылатыми многие его строки.
Еще в 1941-м Борис Слуцкий пророчески написал: " Две трети из нас погибнут в начавшейся войне..." Фото: РИА Новости Еще в 1941-м Борис Слуцкий пророчески написал: " Две трети из нас погибнут в начавшейся войне..." Фото: РИА Новости
Еще в 1941-м Борис Слуцкий пророчески написал: " Две трети из нас погибнут в начавшейся войне..." Фото: РИА Новости

А я получил вот такое письмо от Дмитрия Овчинникова из Тулы.

"Здравствуй, "Календарь поэзии"!

Фото: Из архива автора
Михаил Кульчицкий и Элен Берр: неземное скрещение судеб

Помню, как в мою студенческую юность один из преподавателей нашего физического факультета Тульского педагогического института во время лекции сделал "лирическое отступление". Он сказал, что поэт Борис Слуцкий последние годы жизни провел в Туле и умер в доме, находящемся рядом с учебными корпусами нашего вуза.

С тех пор после занятий я выходил из ворот института, переходил улицу и замирал у старенькой пятиэтажки. Памятной доски на ней нет до сих пор...

Слуцкий воевал на Западном, Юго-Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах. Прошел войну от Москвы до Австрии. От рядового стрелковой бригады до политработника по громкоговорящим агитационным установкам - "рупориста", призывавшего фашистов сдаваться (но с непременными заключительными словами от Слуцкого: "Да здравствует Гейне! Да здравствует Гете! Да здравствует немецкий народ!"). Был ранен и контужен.

...В 1977 году на поэта обрушилось горе: умерла жена. Слуцкий тяжело заболел.

Его брат Ефим Абрамович, живший в Туле, раз в неделю приезжал к Борису Абрамовичу, готовил еду, раскладывал необходимые лекарства на каждый прием. Но однажды Борис Абрамович выпил разом всю недельную дозу. Чудом остался жив.

Тогда на семейном совете тульских Слуцких было решено забрать Бориса Абрамовича к себе.

Фото: Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства
Календарь поэзии: Николай Майоров почти каждый день писал о любви

В семье брата его очень любили. Имя своей тульской племяннице дал именно он, написав: "Предлагаю на выбор имена из русской классической литературы: Ольга, Татьяна, Елена". Назвали Ольгой.

Слуцкие в Туле жили в трехкомнатной хрущевке на улице Николая Руднева. Одну комнату занимал внук Петя. Другую выделили Борису Абрамовичу. А в проходной спали Ефим Абрамович с женой.

Скончался Слуцкий 23 февраля 1986 года в неполные 67 лет. Утром он позавтракал в своей комнате, отнес посуду на кухню, а возвращаясь, пошатнулся. Петя закричал: "Дедушка Боря, что с вами?!"

...Хоронили поэта в Москве, но без всяких почестей. В столице все были заняты и увлечены партийным съездом, провозгласившим курс на перестройку..."

Из последних тетрадей

Когда нам предпишут свободу,

приказом свободу введут,

когда нас обяжут с работы

идти, куда мы хотим,

и будет не надо, как надо,

а надо - как мы хотим,

наверно, мы не захотим.

Как прежде бывало, как ранее

пойдем на профсобрание.

Мы сами его созовем.

Племяннице Оле

Мой племянник внучатый

Слаб и дышит едва.

Ты еще одного напечатай,

Чтобы стало их два.

Чтоб шумели они и орали,

Не боясь никого, ничего.

Наш кончается род, не пора ли

Хоть тебе продолжить его?

Этот род уходит корнями

В праадамовы времена,

Но столетья его обкорнали,

И добила война.

Мой племянник, малый

и слабый,

Может быть, продолжит

со славой

То, что может совсем

замереть,

То, что мир стремится

стереть.

***

Начинается зажим,

мы его не избежим.

Начинается закрут.

Даже, может быть, запрут -

начинается завинчиванье

гаек.

Вдруг дойдет до раскавычиванья

мошек.

Или до восстановленья паек,

собиранья по карманам

крошек.

До гоненья на Абрашек

и введения шарашек.

Впрочем, как у нас ведется,

может, обойдется!

Дата

Славянский поэт

100 лет назад в Славянске на Донбассе родился Борис Абрамович Слуцкий.

Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Календарь поэзии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ потребовал от КНДР не допускать нападений на пограничников
Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона