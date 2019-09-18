В год столетия со дня рождения Бориса Слуцкого произошло новое открытие поэта. Вышла в свет книга с его неизвестными стихами. С огромным успехом прошли вечера его памяти. Разлетелись по интернету и стали крылатыми многие его строки.

Еще в 1941-м Борис Слуцкий пророчески написал: " Две трети из нас погибнут в начавшейся войне..." Фото: РИА Новости

А я получил вот такое письмо от Дмитрия Овчинникова из Тулы.

"Здравствуй, "Календарь поэзии"!

Помню, как в мою студенческую юность один из преподавателей нашего физического факультета Тульского педагогического института во время лекции сделал "лирическое отступление". Он сказал, что поэт Борис Слуцкий последние годы жизни провел в Туле и умер в доме, находящемся рядом с учебными корпусами нашего вуза.

С тех пор после занятий я выходил из ворот института, переходил улицу и замирал у старенькой пятиэтажки. Памятной доски на ней нет до сих пор...

Слуцкий воевал на Западном, Юго-Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах. Прошел войну от Москвы до Австрии. От рядового стрелковой бригады до политработника по громкоговорящим агитационным установкам - "рупориста", призывавшего фашистов сдаваться (но с непременными заключительными словами от Слуцкого: "Да здравствует Гейне! Да здравствует Гете! Да здравствует немецкий народ!"). Был ранен и контужен.

...В 1977 году на поэта обрушилось горе: умерла жена. Слуцкий тяжело заболел.

Его брат Ефим Абрамович, живший в Туле, раз в неделю приезжал к Борису Абрамовичу, готовил еду, раскладывал необходимые лекарства на каждый прием. Но однажды Борис Абрамович выпил разом всю недельную дозу. Чудом остался жив.

Тогда на семейном совете тульских Слуцких было решено забрать Бориса Абрамовича к себе.

В семье брата его очень любили. Имя своей тульской племяннице дал именно он, написав: "Предлагаю на выбор имена из русской классической литературы: Ольга, Татьяна, Елена". Назвали Ольгой.

Слуцкие в Туле жили в трехкомнатной хрущевке на улице Николая Руднева. Одну комнату занимал внук Петя. Другую выделили Борису Абрамовичу. А в проходной спали Ефим Абрамович с женой.

Скончался Слуцкий 23 февраля 1986 года в неполные 67 лет. Утром он позавтракал в своей комнате, отнес посуду на кухню, а возвращаясь, пошатнулся. Петя закричал: "Дедушка Боря, что с вами?!"

...Хоронили поэта в Москве, но без всяких почестей. В столице все были заняты и увлечены партийным съездом, провозгласившим курс на перестройку..."

Из последних тетрадей

Когда нам предпишут свободу,

приказом свободу введут,

когда нас обяжут с работы

идти, куда мы хотим,

и будет не надо, как надо,

а надо - как мы хотим,

наверно, мы не захотим.

Как прежде бывало, как ранее

пойдем на профсобрание.

Мы сами его созовем.

Племяннице Оле

Мой племянник внучатый

Слаб и дышит едва.

Ты еще одного напечатай,

Чтобы стало их два.

Чтоб шумели они и орали,

Не боясь никого, ничего.

Наш кончается род, не пора ли

Хоть тебе продолжить его?

Этот род уходит корнями

В праадамовы времена,

Но столетья его обкорнали,

И добила война.

Мой племянник, малый

и слабый,

Может быть, продолжит

со славой

То, что может совсем

замереть,

То, что мир стремится

стереть.

***

Начинается зажим,

мы его не избежим.

Начинается закрут.

Даже, может быть, запрут -

начинается завинчиванье

гаек.

Вдруг дойдет до раскавычиванья

мошек.

Или до восстановленья паек,

собиранья по карманам

крошек.

До гоненья на Абрашек

и введения шарашек.

Впрочем, как у нас ведется,

может, обойдется!

Дата

Славянский поэт

100 лет назад в Славянске на Донбассе родился Борис Абрамович Слуцкий.