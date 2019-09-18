Полицейский открыл огонь возле метро в Москве

Полицейский, подозреваемый во взятке, во время операции по его задержанию открыл огонь по сотрудникам МВД. Инцидент произошел рядом с метро "Рязанский проспект" в столице, передает ТАСС.

"В ходе задержания сотрудника патрульной постовой службы полиции последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВД России.

В результате один полицейский погиб, второй ранен. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Другие подробности инцидента не приводятся.