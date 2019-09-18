Новости

Посол РФ в Албании поздравил Незири с победой в "Новой Волне" 20:47
В Петербурге спасли от кошек краснокнижную птицу 20:43
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы 20:20
СК возбудил дело в отношении полицейского, застрелившего коллегу 20:10
Ленинградские истребители прикрыли в бою белорусские подразделения 19:52
Грызлов: Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" 19:52
Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума 19:44
Полицейский открыл огонь возле метро в Москве 19:32
Песков: Путин не предлагал Эр-Рияду помощь в расследовании атак на НПЗ 19:26
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма 19:08
Саудовская Аравия заявила об иранском следе в ударе по нефтяным объектам 19:04
В Крыму суд присяжных трижды оправдал обвиняемого в убийстве 18:54
"Мосгаз" завершил подготовку к зиме 18:41
Александр Овечкин получил приз Уэйна Гретцки за развитие хоккея в США 18:40
Участок Филевской ветки метро в Москве закроют на выходные 18:38
В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка 18:32
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 18:29
Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств 18:29
Движение поездов на "серой" ветке восстановлено 18:23
Уборочная машина провалилась под асфальт в центре Москвы 18:21
Пушков прокомментировал "киевские фантазии о возвращении Крыма" 18:11
МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета 18:10
Путин пошутил про бюрократию 18:03
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности 17:57
СК выяснил происхождение найденных на Кубани останков 20 человек 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский открыл огонь возле метро в Москве

Полицейский, подозреваемый во взятке, во время операции по его задержанию открыл огонь по сотрудникам МВД. Инцидент произошел рядом с метро "Рязанский проспект" в столице, передает ТАСС.

В Севастополе майор полиции осужден за избиение подчиненных

"В ходе задержания сотрудника патрульной постовой службы полиции последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВД России.

В результате один полицейский погиб, второй ранен. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полицейский открыл огонь возле метро в Москве
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ