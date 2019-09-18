Еще одна особо охраняемая природная территория появилась в Подмосковье. Охранный статус получил государственный природный заказник "Озеро Подтеребово", что находится в городском округе Клин.

И мало того, что территорию заказника ради такого дела увеличили почти вдвое - со 102 до 178 гектаров, так "Озеро Подтеребово" еще и стало юбилейной, 250-й охраняемой территорией области. "Безусловно, это знаковая для нас цифра", - отметил зампред правительства, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. В планах его ведомства - отдать под заповедники и заказники не менее 17 процентов территории Московской области. "Мы уверенно идем к этому показателю и даже планируем превысить его", - подчеркивает Куракин.

Область не скупится на присвоение природоохранного статуса - такие территории сразу должны быть поставлены на кадастровый учет, а от кадастрированного заказника становится проблематично отщипнуть кусочек под застройку. Или поживиться на природных благах каким-либо иным способом. В клинском заказнике, к примеру, почвы богаты торфом и сапропелем, и власти уже пресекали попытки их незаконной добычи.

К тому же во всех подмосковных заповедниках действительно разнообразный природный мир. Так, при обследовании "Озера Подтеребово" выявлены места обитания 13 видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе самое южное местообитание тундровой морошки. Нашли экологи на территории заповедника и краснокнижных насекомых и птиц, например малого подорлика, занесенного в Красную книгу России.