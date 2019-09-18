Уборочная машина провалилась под асфальт в центре Москвы

Небольшая уборочная машина частично ушла под асфальт на Новой Басманной улице в Москве. Провал площадью примерно один квадратный метр произошел на тротуаре, когда по нему ехала техника. Судя по всему, покрытие не выдержало нагрузки.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы "РГ" рассказали, что причиной провала могло стать подтопление грунта.

В итоге коммунальные службы вытащили застрявшую машину и приступили к ремонту аварийного участка тротуара. Дорожное полотно восстановят в ближайшее время.