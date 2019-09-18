В Белгороде пьяный водитель вылетел на парковку и разбил пять авто

В Белгороде около полуночи водитель Renault Duster перелетел через "кольцо" дорожной развязки по улице Макаренко и повредил пять автомобилей, расположившихся на близлежащей парковке. Видео инцидента зафиксировали камеры уличного наблюдения.

По данным УМВД по региону, эта авария обошлась без пострадавших. А прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что 43-летний водитель "Renault Duster" был пьян.

На него составили административный материал за "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", санкция этой статьи предусматривает 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.