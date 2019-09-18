В московском метро полицейский расстрелял двух своих коллег

В среду в вечером в Москве произошло ЧП, в котором теперь разбираются и следователи, и полицейское руководство. В вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции стрелял в двух коллег. Один скончался, другой с ранением был доставлен в больницу.

История, в общем-то, знакомая многим гостям столицы, которые пользуются московской подземкой. Сотрудник УВД, похоже, "подрабатывал" тем, что обирал иногородних граждан. Проверял у них документы (что разрешено полицейским), а с тех, кто не имел временной регистрации в городе, брал взятки. Мол, иначе придется задержать.

Информация о вымогателе дошла до отдела собственной безопасности полиции. Его сотрудники проследили за полицейским, и когда тот вновь занялся незаконной деятельностью, попытались его задержать. Тут и началась стрельба.

По сообщению следственного главка СКР по городу Москва, полицейский "осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В настоящее время подозреваемый задержан". Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ - за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В МВД идет своя проверка этого ЧП.

Подозреваемого зовут Алексей Смирнов. У него своя версия случившегося. Мол, это мигрант предложил ему 2000 рублей. На что получил отказ. В этот момент в помещение, где они находились, вошли сотрудники отдела собственной безопасности.