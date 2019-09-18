18 сентября в лектории Заповедного посольства парка "Зарядье" презентуют особый вид путешествий: "по рекомендации".

Уходим под землю - там космос

Вход в лекторий без билетов, но по предварительной регистрации. Но если вы не в Москве, то - не проблема. Просто заходите на официальный сайт www.rgo.ru, ищите страничку "Путешествия с РГО" и... Перед вами Россия во всей красе. На выбор: от джип-тура по архангельской тайге до научно-приключенческого круиза вдоль побережья Камчатки.

Механизм простой: выбираете регион, сложность маршрута (от "Базового" уровня до "Сложного"), комфорт (можно ночевать в палатках, можно - в гостиницах 4+), продолжительность (до 21 дня). И отправляетесь познавать неизведанное, удивительное и загадочное.

Гарантии? При выборе тура вам обещают: "Маршрут рекомендован Русским географическим обществом". Некоторые входят в топ-30 "незабываемых путешествий по версии National Geographic Traveler".

Путешествия разные, но есть одна деталь, которая их объединяет: ничего похожего на ленивый отдых на морских курортах с набиванием желудка по системе Allinclusive вам определенно не грозит. И не стоит сравнивать: а я вот как-то за недорого в Турцию рванул... Это не пляжи Кемера и Анталии. Это другой отдых. Совсем. В Турции самые активные могут съездить на ванны Афродиты, кто-то - на рафтинг и развалины Эфеса. Но основная масса отдыхающих там видит только огромные животы себе подобных на соседних лежаках, в памяти остается море пива и Raki...

А на Камчатке вы увидите китов, сивучей и косаток. В таежной Тыве ждет прогулка по бурной реке Каа-Хем на староверческой лодке, поездка по Енисею через пороги, рыбалка в тихих заводях и мастер-класс по староверческой кухне.

В Карелии - экскурсия "Рускеала: подземный космос", это мир пещер и шахт, походы по подземным лабиринтам.

... Последний аргумент ленивого: путешествовать хочется, но времени нет.

Как вы думаете: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - занятой человек? Или, скажем так: у кого дел больше - у нее или у вас?

Вопрос риторический. Между тем, как отметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко побывала во всех уголках России. При этом сохранила остроту восприятия, жажду новых знаний и ощущений. Награждая финалистов конкурса "Самая красивая страна", Валентина Ивановна нашла самые подходящие слова для фотографов-путешественников: "Вы нам подарили столько эмоций, красоту неземную!"

Впрочем, никто не уговаривает вас наслаждаться неземной красотой России. Сами решайте. Так за стол к староверам? Или все-таки махнем к китам?..

За что заплачено

Сколько стоит тур "по рекомендации"? А на любой кошелек. Но ждать каких-то сказочных спецпредложений не стоит.

На той же Камчатке 11-суточная поездка в группе от 7 до 8 человек - 195 000 руб. с человека. Немало. Но во-первых, до следующего лета еще есть время, можно подкопить. Во-вторых, платить можно частями, без процентов. Первый взнос - 97 500 руб.

И в-третьих... С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн наших туристов. Сами турки оценивают средние расходы одного интуриста в 650 долларов. И представители турецкого турбизнеса объявили о намерении довести средние траты туриста до тысячи долларов к 2023 году. И это без учета стоимости самого тура.

Итак, мы ежегодно находим в своих кошельках несколько миллиардов долларов на отлежку на средиземноморских пляжах. Значит, найдем и на путешествия по родной стране. Были бы предложения.

IV фестиваль Русского географического общества, двери которого в "Зарядье" открыты до 22 сентября, проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!". Все шоу, представления, мастер-классы от гуру туризма - бесплатны.

С такими - хоть на край света

Как бы вы ни организовали путешествие, но ключевой момент - гид. Может не повезти с погодой. Могут повстречаться вредные киты и косатки, которые не захотят себя демонстрировать. Но получить удовольствие можно от любого путешествия, если ваш проводник знает эти места, их историю, любит и умеет заинтриговать.

РГО провело общенациональный конкурс и определило лучших гидов России. Из 646 претендентов жюри выбрали шесть.

- "Лучший гид. Проводник": Игорь Поботкин из Барнаула.

- "Лучший гид. Музей": Виталий Малеев из Мышкина.

- "Лучший гид. Город": Анастасия Мащенко из Москвы.

- "Лучший гид. До 18 лет": Сабина Подосенова из Архангельской области и Степан Симонов из Екатеринбурга.

- И специальный приз от телеканала "Москва 24" - "Московский гид": знаток жизни Гоголя Егор Сартаков.

Прямая речь

Лучший гид РФ до 18 лет

Знакомьтесь: Сабина Подосенова из кенозерской деревни Вершинино (Архангельская область). Ей 15 лет. Самый лучший юный гид России. Учится в девятом классе.

Сабина, а ты северянка?

Сабина Подосенова: Нет, я из Калараша, это в Молдавии. Приехала на Север с родителями. Мама в парке директор клуба, отец лесничий.

Кенозерский нацпарк, по которому ты водишь экскурсии, прекрасный и большой. Но и такой парк можно, что называется, "перерасти". Не хочется новых путешествий?

Сабина Подосенова: Да, страна у нас огромная. И планы такие есть. Я надеюсь, что моя будущая профессия так или иначе будет связана с этим. Хотя, возможно, захочу стать дипломатом. У меня много общения. Я считаю, в будущем это мне поможет.

А бывают вредные туристы?

Сабина Подосенова: Да! Пытаюсь и с ними ладить. С самыми вредными могу стать тоже немного вредной. Но потом обязательно находим общий язык! И все заканчивается хорошо.

С кем легче: с пожилыми, со сверстниками?

Сабина Подосенова: Все имеют свои особенности. Пожилым нужно погромче рассказывать, поближе к уху, и помедленнее. Но в целом я не выделяю какой-то возраст. Со всеми можно общаться, лишь бы было интересно.

Задают вопросы, на которые ты не можешь ответить?

Сабина Подосенова: Раньше бывало. Но есть правило: не говорить "не знаю". Я это разузнаю. А сейчас таких ситуаций уже нет.

А ты давно в профессии?

Сабина Подосенова: Экскурсии веду с 8 лет. Почему? Да потому что я социальный человек! Это самый лучший способ развития. Так я знакомлюсь с новыми людьми, учусь у них чему-то. А они - у меня...