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18.09.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани на рекламном щите обнаружили тело мужчины

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

На окраине Рязани по дороге в Солотчу на рекламном щите обнаружили тело мужчины. Следователями Московского межрайотдела СУ СК по региону начата доследственная проверка, сообщила "РГ" старший помощник руководителя ведомства Анжелика Евдокимова.

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Тело мужчины, повисшее на рекламном щите, обнаружили около пяти часов утра. Этот рекламный щит установлен вдоль автодороги у села Поляны. К конструкции была прислонена лестница, рядом находился автомобиль, на котором, вероятно, приехал погибший.

Следователи предполагают, что мужчина намеревался поменять рекламу на щите. В ходе монтажа он, вероятно, задел линию высоковольтных проводов, проходящую рядом. От полученных травм скончался на месте.

В ходе проверки следствию предстоит установить личность погибшего и обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям руководства организации, от которой погибший работал, с точки зрения соблюдения требований охраны труда.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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