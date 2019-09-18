В Рязани на рекламном щите обнаружили тело мужчины

На окраине Рязани по дороге в Солотчу на рекламном щите обнаружили тело мужчины. Следователями Московского межрайотдела СУ СК по региону начата доследственная проверка, сообщила "РГ" старший помощник руководителя ведомства Анжелика Евдокимова.

Тело мужчины, повисшее на рекламном щите, обнаружили около пяти часов утра. Этот рекламный щит установлен вдоль автодороги у села Поляны. К конструкции была прислонена лестница, рядом находился автомобиль, на котором, вероятно, приехал погибший.

Следователи предполагают, что мужчина намеревался поменять рекламу на щите. В ходе монтажа он, вероятно, задел линию высоковольтных проводов, проходящую рядом. От полученных травм скончался на месте.

В ходе проверки следствию предстоит установить личность погибшего и обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям руководства организации, от которой погибший работал, с точки зрения соблюдения требований охраны труда.