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18.09.2019 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В рекламе не нуждаемся

Гипермаркет оштрафовали за навязчивую рекламу
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Извещение о скидках на конфеты обернулась для воронежского магазина федеральной сети 100-тысячным штрафом. Антимонопольная служба сочла подобную рекламу неприемлемой, поскольку рассылалась она в виде СМС без согласия абонентов. Случай уникальный, заметили в УФАС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителю Воронежа на телефон пришло от гипермаркета сообщение, что с 22 января чай и конфеты можно приобрести с 40-процентной скидкой. Горожанин почему-то не обрадовался, а написал руководству торгового заведения заявление с требованием исключить его номер из рассылки, поскольку согласия на нее он не давал. Бумагу там приняли, но сообщения продолжали приходить. Тогда он написал в антимонопольную службу.

ФАС посчитало оскорбительной рекламу о кастрации неверных мужей

- Ситуация исключительная - мы смогли доказать, что этот человек нигде не оставлял своего номера. Обычно, если вы, скажем, положили деньги на телефон через терминал или кто-то перевел средства на ваш номер, он автоматически попадает в базу рассылок - согласие на рекламные СМС прописано там по умолчанию. Ни гипермаркет, ни осуществившая СМС-рассылку компания не смогли доказать, что гражданин дал согласие на получение рекламы. Это прецедент, - рассказал замглавы управления ФАС по Воронежской области Виталий Попов. Чтобы подтвердить свою правоту, сотрудникам антимонопольной службы пришлось собрать огромный объем информации от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

Ни магазин, ни компания, которая рассылала СМС, не смогли доказать, что человек согласился получать рекламу

В итоге реклама скидок на чай и конфеты была признана ненадлежащей, поскольку нарушила требования части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе". Там говорится, что реклама может распространяться по сетям электросвязи лишь с предварительного согласия абонента или адресата. Гипермаркету и фирме выписаны штрафы по 100 тысяч рублей. Обе компании попались на нарушениях закона о рекламе впервые. В следующий раз штрафы будут намного больше, предупредили в УФАС.

Между тем

- Я звоню, чтобы рассказать о наших новых продуктах, - защебетал в мобильном телефоне незнакомый голос. Мой вопрос, откуда у незнакомой компании по продаже спортивных товаров мои персональные данные - фамилия, имя и отчество, а также личный номер телефона - голос не смутил. - В базе данных, смело ответила звонившая. Какой базе? Ну, общей, покупательской, - смело соврала девушка. На слова, что такой базы не существует, трубку повесили. Это был четвертый подобный звонок за сутки. А СМС с рекламой было шесть за день. Время последнего - 23 часа 30 минут - вызвало желание действительно найти торговцев. Но точно не для того, чтобы купить у них товар с "невиданной скидкой", а скорее для разговора по душам...

В Иванове запретили назойливую рекламу кредитов

Навязывание товаров и услуг по телефону превратилось в бич и больших городов, и маленьких поселков. Попытки наказать коммерсантов за подобную рекламу рождают надежду, что с этим злом можно справиться. Особенно если граждане это захотят. Но хотят очень немногие, судя по количеству жалоб в подразделения Роспотребнадзора и прокуратуру. Хотя сейчас это можно сделать легко - всего лишь следует зайти на сайты надзорных ведомств.

Если люди начнут возмущаться регулярно, то ситуация должна измениться. Ведь у нас действует Закон о персональных данных и гражданину должны показать его письменное согласие на рассылку рекламы. Но крупные магазины нашли выход - они предлагают копеечные скидки по своей карте покупателя. Но вот незадача - для этого надо заполнить некую анкету и поставить подпись. Впоследствии выясняется, что во всех таких анкетах есть микроскопическая строчка про согласие на рассылку.

Подготовила Наталья Козлова

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФАС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Закон "О рекламе"
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