Извещение о скидках на конфеты обернулась для воронежского магазина федеральной сети 100-тысячным штрафом. Антимонопольная служба сочла подобную рекламу неприемлемой, поскольку рассылалась она в виде СМС без согласия абонентов. Случай уникальный, заметили в УФАС.

Жителю Воронежа на телефон пришло от гипермаркета сообщение, что с 22 января чай и конфеты можно приобрести с 40-процентной скидкой. Горожанин почему-то не обрадовался, а написал руководству торгового заведения заявление с требованием исключить его номер из рассылки, поскольку согласия на нее он не давал. Бумагу там приняли, но сообщения продолжали приходить. Тогда он написал в антимонопольную службу.

- Ситуация исключительная - мы смогли доказать, что этот человек нигде не оставлял своего номера. Обычно, если вы, скажем, положили деньги на телефон через терминал или кто-то перевел средства на ваш номер, он автоматически попадает в базу рассылок - согласие на рекламные СМС прописано там по умолчанию. Ни гипермаркет, ни осуществившая СМС-рассылку компания не смогли доказать, что гражданин дал согласие на получение рекламы. Это прецедент, - рассказал замглавы управления ФАС по Воронежской области Виталий Попов. Чтобы подтвердить свою правоту, сотрудникам антимонопольной службы пришлось собрать огромный объем информации от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

Ни магазин, ни компания, которая рассылала СМС, не смогли доказать, что человек согласился получать рекламу

В итоге реклама скидок на чай и конфеты была признана ненадлежащей, поскольку нарушила требования части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе". Там говорится, что реклама может распространяться по сетям электросвязи лишь с предварительного согласия абонента или адресата. Гипермаркету и фирме выписаны штрафы по 100 тысяч рублей. Обе компании попались на нарушениях закона о рекламе впервые. В следующий раз штрафы будут намного больше, предупредили в УФАС.

Между тем

- Я звоню, чтобы рассказать о наших новых продуктах, - защебетал в мобильном телефоне незнакомый голос. Мой вопрос, откуда у незнакомой компании по продаже спортивных товаров мои персональные данные - фамилия, имя и отчество, а также личный номер телефона - голос не смутил. - В базе данных, смело ответила звонившая. Какой базе? Ну, общей, покупательской, - смело соврала девушка. На слова, что такой базы не существует, трубку повесили. Это был четвертый подобный звонок за сутки. А СМС с рекламой было шесть за день. Время последнего - 23 часа 30 минут - вызвало желание действительно найти торговцев. Но точно не для того, чтобы купить у них товар с "невиданной скидкой", а скорее для разговора по душам...

Навязывание товаров и услуг по телефону превратилось в бич и больших городов, и маленьких поселков. Попытки наказать коммерсантов за подобную рекламу рождают надежду, что с этим злом можно справиться. Особенно если граждане это захотят. Но хотят очень немногие, судя по количеству жалоб в подразделения Роспотребнадзора и прокуратуру. Хотя сейчас это можно сделать легко - всего лишь следует зайти на сайты надзорных ведомств.

Если люди начнут возмущаться регулярно, то ситуация должна измениться. Ведь у нас действует Закон о персональных данных и гражданину должны показать его письменное согласие на рассылку рекламы. Но крупные магазины нашли выход - они предлагают копеечные скидки по своей карте покупателя. Но вот незадача - для этого надо заполнить некую анкету и поставить подпись. Впоследствии выясняется, что во всех таких анкетах есть микроскопическая строчка про согласие на рассылку.

Подготовила Наталья Козлова