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18.09.2019 20:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За прогул не увольнять

Верховный суд объяснил: снегопад - это повод не прийти на работу
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
В преддверии наступающих холодов очень важным может оказаться разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решения нижестоящих судов об увольнении сотрудницы из-за неявки на работу.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Банальный вопрос - можно ли не пойти на работу, если коммунальщики не успели вовремя почистить дорогу от снега, по мнению Верховного суда, местные суды разрешили неправильно. Зато высокая судебная инстанция поддержала истца - сотрудницу одного из московских НИИ. Женщина не смогла из-за сильного снегопада добраться до работы, и это стало основанием для увольнения.

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Сам конфликт случился в феврале 2018 года. В начале месяца на выходные дни истица поехала из Москвы в область, чтобы навестить престарелых родителей. Но погода испортилась, и начался сильный снегопад, продлившийся практически двое суток. В результате к понедельнику единственная в деревне дорога оказалась под толстым слоем снега, со всеми вытекающими из этого последствиями.

То есть не ходил общественный транспорт, а до ближайшей станции электрички надо было добираться по пояс в снегу 10 километров. Сотрудница, увидев, что выбраться из деревни она не может, поставила в известность своего руководителя, что на работу не выйдет.

Гражданка испробовала все возможные варианты вырваться из снежного плена - даже вызвала трактор, чтобы он расчистил дорогу. Но трактор не смог добраться до места из-за брошенной на дороге машины.

Банальный вопрос - можно ли не пойти на работу, если коммунальщики не успели вовремя почистить дорогу от снега, по мнению Верховного суда, местные суды разрешили неправильно

Прогула истице не простили, и работодатель уволил сотрудницу через несколько дней после такого неудачного понедельника. Оспаривая незаконное, на ее взгляд, увольнение, гражданка обратилась с иском в районный Тимирязевский суд столицы. Но там решили, что увольнение было правильным.

Апелляция в лице Московского городского суда не нашла никаких ошибок в решении коллег и посчитала их мнение правильным и законным.

Фото: EPA
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После этого гражданке пришлось дойти до Верховного суда и попросить отмены решения судов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила дело и посчитала, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения.

Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула - истица не смогла выехать из деревни из-за не очищенной после сильного снегопада дороги. А в деревне, где она находилась, такая дорога - одна на въезд и выезд.

При этом общественный транспорт в деревне также не ходит, а до ближайшей станции - 10 километров, преодолеть которые после снегопада было просто нереально.

Еще Верховный суд подчеркнул, что обычно деревенскую дорогу расчищает трактор, но в тот день он не смог проехать из-за брошенной на дороге машины.

Все эти моменты при вынесении решения должны учитывать местные суды, заявил Верховный суд и отменил все принятые решения, по которым увольнение признано законным. Дело пересмотрят.

Власть Право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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