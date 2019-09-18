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18.09.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Жуков/ РГ Фото: Сергей Жуков/ РГ
Фото: Сергей Жуков/ РГ

Дни Москвы в Таллине официально стартовали со встреч с руководством эстонской столицы. Позже в местном технопарке состоится "круглый стол" по цифровым технологиям, а в посольстве России делегация из Москвы пообщается с соотечественниками.

Фото: Юрий Цыганков / Русское географическое общество
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Официальную программу Дней Москвы открыла серия встреч в мэрии Таллина. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин сначала пообщался с мэром Михаилом Кылвартом, а затем с его заместителем Вадимом Белобровцевым. Говорили о "реанимации" двусторонних отношений и сотрудничестве в разных сферах городской жизни. По словам Черемина, Москве интересен опыт своего соседа в развитии общественного транспорта и информационных технологий.

- Мы решили возобновить отношения с Таллином, которые у нас насчитывают многолетнюю историю, не сегодня. Первый визит с предложением активизировать наши связи состоялся в феврале этого года, - пояснил Сергей Черемин, общаясь с журналистами. - Тогда мы обсуждали и с мэром города, и с руководством парламента возможность восстановления активного экономического сотрудничества, взаимодействия в области культуры, спорта, развития транспорта, социальной сферы и городских технологий, особенно цифровизации муниципального управления. Думаю, нашим городам стоит изучать опыт друг друга.

Заинтересованы две столицы и в развитии взаимного туризма. "Мы видим, сколько туристов приезжают к нам из России. Особенно на новогодние и рождественские праздники, - отмечает вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев. - Жители Эстонии тоже ездят в Россию. Их число постоянно растет". Однако в Санкт-Петербург путешествуют чаще, нежели в Москву, говорит он. Сказывается относительно небольшое расстояние до Северной столицы. Тем не менее, Москва для эстонцев - частное направление для путешествий.

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