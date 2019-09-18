Комсомольск-на-Амуре подготовился к новому затоплению улиц

Администрация Комсомольска-на-Амуре предупредила горожан о возможных новых подтоплениях улиц и домов.

18 сентября во второй половине дня и 19 сентября в течение всего дня, по прогнозам метеорологов, ожидается сильный дождь. Предполагается, что за это время выпадет до 60 миллиметров осадков. Напомним: 5 сентября в городе выпало около 40 миллиметров осадков, а 8 сентября - 83.

В Комсомольске из-за наводнения на Амуре уже более месяца затампонирована ливневая канализация. Поэтому дождевая вода сама не уходит с улиц. Ее перекачивают в водоемы коммунальные службы, причем они не всегда могут оперативно справиться с объемами осадков. Как сообщили в городской администрации, открытие канализации станет возможным только тогда, когда уровень Амура приблизится к отметке 650 сантиметров.

По данным Управления ГОЧС администрации города, на утро 18 сентября уровень воды в реке составляет 792 сантиметров, за последние сутки он снизился на 10 сантиметров.

Власти Комсомольска-на-Амуре обратились к жителям с просьбой сегодня поздно вечером, после возвращения с работы, не выходить без особой нужды на улицу и не пользоваться личным автотранспортом.