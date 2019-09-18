Варя и Володя Мельниковы из числа тех, кому в хорошем смысле слова больше всех надо. Легкие на подъем, щедрые на идеи, всегда в гуще событий, готовы словом и делом поддержать любую полезную инициативу. Общественность города хорошо знает Мельниковых, их азарт и деятельное участие во многих проектах - от походов и велопробегов до уборки дворов и целых улиц.

Играя на гитаре

Бессмертная строчка стихотворения Эдуарда Асадова про парня со спортивною фигурой и девчонку - хрупкий стебелек будто писана с Вари и Володи Мельниковых. Она хрупкая и нежная, полна идей и замыслов. Он крепкий, улыбчивый и немногословный.

- Он очень надежный, - по секрету шепнула мне Варя, когда супруг на минуту отвлекся, разговаривая по телефону.

Мы говорили на ходу. Ребята только что вышли из здания приморской краевой администрации, где их официально признали "Семьей года". Всего пять пар края, пройдя строгое сито отбора, стали лауреатами конкурса в 2019 году. Мельниковы - самые молодые в этой славной пятерке.

…Их познакомила гитара. Вернее, желание Вари научиться играть на этом инструменте. Романтичная, книжная девушка пришла в городской молодежный клуб "Альфа", которым руководила мама Володи.- Там я ее и заметил, тихую, в белой шапочке. Сразу спросил у мамы, кто эта девушка? - улыбаясь, вспоминает Владимир Мельников.

Он музыкант и рокер. Лауреат краевого конкурса авторской песни "Приморские струны" справедливо решил, что научить играть на гитаре девушку для него не составит большого труда. Но чистой педагогики хватило всего на два занятия, потом Владимир не выдержал и… пригласил Варю на свидание. Она, не раздумывая, согласилась.

- А на гитаре играть так и не научилась, - смеется Варвара.

У ребят ярким пламенем вспыхнули чувства. В 2012 году они стали мужем и женой.

Походы за счастьем

…Варю назвали в честь прабабушки, у которой было двенадцать детей и которая прошла всю войну. С первого до последнего дня. Девушка замечает, что редкое бабушкино имя ей безумно нравится.Девочка росла домашним ребенком, любила и любит шить, вышивать, мастерить красоту своими руками. Еще она обожала огород, могла часами там трудиться под похвалы бабушки.

Себя она всегда считала гуманитарием, но после окончания школы поступила учиться на факультет информатики и прикладной математики Дальневосточного университета. Учиться там ей было непросто, но она с достойными отметками окончила вуз.

- Я так воспитана: если берусь за дело, то надо доводить его до конца и делать все хорошо, - тихо говорит Варя.

"Жизнь надо делать лучше, начиная с себя и своего окружения"

…Володя рос шумным, деятельным, увлеченным множеством разных занятий. Играл на гитаре, был солистом и руководителем молодежной рок-группы "Парадокс", пропадал в походах и увлекался психологией.

- Любовь к этой науке у меня от мамы. Она профессиональный психолог, - говорит Володя.

Первым жильем молодой семьи Мельниковых была двенадцатиметровая комнатуха в городском общежитии, в которой они просыпались по утрам абсолютно счастливыми людьми.

В выходные муж вел молодую жену в походы. Компания романтиков с рюкзаками на плечах уходила в приморские горы и дали. Варя, совершенно не очарованная спортом, первое время стоически выдерживала все походы-переходы. Если и плакала от усталости, то молча. Никто от нее не слышал и единого жалобного слова. Это характер!..

Лечение Олимпиадой

Год назад в их семье родился долгожданный Ванечка, другого имени они для своего первенца и не представляли. Он теперь главный путешественник с родителями. Уже успел слетать с папой и мамой на отдых в одну из азиатских стран.

Первые месяцы Ваниной жизни его папа не с первого раза уходил на работу. Володя по несколько раз возвращался домой и целовал сынишку. Вот такая любовь!..

Не так давно семья Мельниковых обзавелась однокомнатной квартирой, небольшой, но очень уютной. В ипотеку, все как у большинства. Теперь у них мечта - построить дом, возле которого обязательно будет сад.

Еще одной идеей Мельниковы стараются захватить земляков.

- У нас много лет в доме нет никаких пластиковых пакетов. В магазин ходим с матерчатыми авоськами, а мусор мы собираем в джутовые пакеты, - говорит Варя.

Они категорические противники пластика, считают его причиной одной из главных экологических бед нашей цивилизации. Месяцы кропотливой работы в социальных сетях - и сегодня несколько десятков человек стали выносить из дома "раздельный" мусор не в полиэтиленовых пакетах.

- Жизнь надо делать лучше, начиная с себя и своего окружения, - убеждены ребята.

А возле их многоэтажки этим летом появилась красивая цветочная клумба, главный агроном которой - Варвара Мельникова.

Она призналась, что была очень застенчивой. Заговорить первой или кому-то позвонить было настоящей пыткой. Все излечила сочинская Олимпиада. Варя попала в число волонтеров главного спортивного события мира. Прошла конкурс, преодолев страхи и смущение, села в большой самолет и улетела в Сочи. Считает, что этого факта в ее биографии никогда бы не было без поддержки мужа.

- Это были удивительные, полные яркого общения дни. Я была волонтером в Олимпийском парке. Мне даже подарили билет на церемонию открытия Игр. Было столько интересного и позитивного общения, и я совсем перестала стесняться говорить с незнакомыми людьми, - делится Варя.

…Моросил мелкий приморский дождь, Ваня хныкал и хотел спать. Мельниковы засобирались.

- В дороге сынок не плачет. Я рулю и ему песни пою, а он внимательно слушает, - улыбается Варя.

- Ребята, чего вам от жизни хочется? - не выдерживаю я.

- Хотим придумать новую цель и обязательно до нее дойти, - ответили молодые люди. Сели в машину и поехали. Наверняка - к новой цели.

От пионера до пенсионера

- Жить только для себя неинтересно! - замечает Варя. Она несколько лет назад реанимировала в одной из социальных сетей группу "ВелоАртем". Нашла ее создателя, зажгла идеей, и несколько десятков жителей Артема стали дружной компанией в выходные дни путешествовать на велосипедах. Мельниковы объединили всех: от десятилетнего мальчика до пенсионера, которому давно за семьдесят.- У нас такой интересный край, с такой богатой природой и историей.Есть куда поехать, - замечают супруги.

На минувшем праздновании Дня Победы велоколонна под управлением Варвары гордо прокатилась по главной площади города.

- Было просто круто, - говорит Варвара.

Сегодня "ВелоАртем" стал настоящим клубом, объединившим увлеченных, неравнодушных людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Прямая речь

Елена Старунская, начальник отдела по делам молодежи администрации Артемовского городского округа:

- Семью Мельниковых знаю несколько лет. Варвара и Владимир очень позитивные, энергичные и неравнодушные люди. Они полны креативных идей, которые полезны и общественно привлекательны. Хорошие организаторы нужных дел, все, за что берутся, доводят до логического завершения. Очень любят свой город. Сотрудничать с ними - настоящее удовольствие.