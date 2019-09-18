"Меридианы Тихого" собрали во Владивостоке фильмы из 53 стран

Завтра получат свои призы участники конкурсной программы 17-го кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".

Кино для всех, кино для каждого

- Невозможно представить Приморье без этого уникального и яркого праздника кино, который привлекает внимание профессионалов и любителей киноискусства всего мира, опытных мэтров и талантливую молодежь, отечественных и зарубежных звезд киноиндустрии, - сказал, приветствуя гостей на церемонии открытия, глава края Олег Кожемяко.

Генеральный директор и художественный руководитель кинофестиваля Ефим Звеняцкий тут же намекнул, что у Владивостока есть все шансы стать столицей не только Дальневосточного федерального округа, но и дальневосточного кино. Ежегодно здесь снимается два-три полнометражных фильма и пять-шесть документальных. Чаще всего в край приезжают съемочные группы из Японии, Южной Кореи и Китая.

Всю неделю на фестивальных площадках царила атмосфера радости и любви. Именно этого пожелал участникам президент "Меридианов Тихого" Константин Хабенский. А председатель жюри Анна Меликян заявила, что приехала не судить, а наслаждаться кино, зарядиться новыми идеями для будущих фильмов.

В программе кинофестиваля действительно очень разные ленты, и каждый зритель смог найти себе кино по вкусу. Невозможно предсказать, кто получит приз зрительских симпатий - фильм Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность", "Француз" Андрея Смирнова, "Давай разведемся!" Анны Пармас, "Большая поэзия" Александра Лунгина или "Мальчик русский" Александра Золотухина.

Порадовал любителей кино ставший уже традиционным десант из Голливуда. Любимый актер Квентана Тарантино Майкл Мэдсен приехал во Владивосток в третий раз, а его коллега Уильям Болдуин - впервые. Оба актера встретились со зрителями, ответили на вопросы.

Мэдсен для своего творческого вечера выбрал ленту "Бешеные псы". Кстати, на звездной аллее у кинотеатра "Океан" появилась памятная плита с отпечатками ладоней голливудского актера.

18 сентября во Владивостоке ожидают актера, продюсера, лауреата премии "Сезар" Кристофера Ламберта. Он встретится со зрителями и примет участие в церемонии закрытия кинофестиваля.

Кинотуры

Традиционные для "Меридианов Тихого" встречи российских артистов кино и телевидения с приморцами начались за неделю до фестиваля. Каждый год жители отдаленных уголков Приморья ждут приезда звезд.

В этом году с кинотурами в глубинку отправились заслуженный артист России Олег Филипчик, актеры Александр Песков, Александр Тютин, Игорь Письменный, Олег Харитонов.

Каверзных вопросов в глубинке, как правило, не задают, а просто радуются гостям, дарят им цветы, угощают медом, кедровыми орехами и другими дарами уссурийской тайги.

В программе кинофестиваля действительно очень разные ленты, и каждый зритель смог найти себе кино по вкусу

Олег Харитонов побывал на севере края - в Арсеньеве, Кавалерове, Ольге, Тернее и в Дальнегорске. Слушатели улыбались, слушая байки о том, как в школьные годы его трижды выгоняли из кружка по пению из-за плохого поведения. А потом пение стало частью профессии. На встречах артист душевно исполнял под гитару песни Булата Окуджавы.

- Мне было приятно побывать в этих местах, здесь такие благодарные зрители, - сказал Олег Харитонов.

В Артеме, Лесозаводске, Кировском и Михайловском районах с аншлагами прошли встречи Александра Тютина. Затаив дыхание, люди слушали в его исполнении песни Владимира Высоцкого. Отклик в сердцах зрителя нашли рассказы про актерскую жизнь, порой веселую, а иногда не очень.

Такого еще не было

В этом году на "Меридианах Тихого" прошел эстафетный заплыв вокруг острова Русский. 53 километра участники преодолели почти за сутки. Среди них были члены приморского клуба зимних видов плавания "Косатка-ДВ" и спортсмены, принимавшие шесть лет назад участие в международном эстафетном заплыве через Берингов пролив.

- Они шли по дистанции днем и ночью, сменяя друг друга через каждые 30 минут. В эстафете участвовал 21 спортсмен из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Новосибирска и даже из Латвии, - рассказал руководитель заплыва, куратор региональных отделений Федерации зимнего плавания в ДФО Олег Докучаев.

По его словам, эстафета прошла успешно, хотя ночью спустился туман и ориентироваться в море стало сложнее. Мешало и сильное течение в проливе Старка между островами Русский и Попова, почти на четыре часа затормозившее пловцов на пути к финишу.

Все спортсмены получили памятные медали в честь "Русской кругосветки" и отправились смотреть документальный фильм режиссера Владислава Быкова "Беринг-2013", посвященный легендарному заплыву, вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда 66 пловцов в открытой воде из 16 стран переплыли Берингов пролив за 144 часа, преодолев 134 километра.

После завершения фильма, смотревшегося на одном дыхании, зрители долго аплодировали участникам эстафеты и создателям фильма.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" проходит во Владивостоке с 2003 года. Девиз фестиваля: "Кино для всех, кино для каждого". Кроме основного на кинофоруме работают еще два жюри от NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино) и от FIPRESCI (Международная ассоциация кинокритики и кинопрессы).

В этом году в отборочную комиссию поступило около 600 кинолент из 107 стран. В 15 программ "Меридианов Тихого", включая конкурсную, попали 190 художественных, документальных и анимационных лент из 53 стран.