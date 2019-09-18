Люди, преданные своему делу, всегда вызывают уважение. Любви к работе нельзя научить, но человек может ее чувствовать каждый трудовой день и быть от этого счастливым.

Пешком по стреле

- С краном надо разговаривать, как с дорогим сердцу человеком. Я ему говорю: "Миленький мой, родненький, не подведи…" Глажу рукой пульт управления, и машина меня чувствует. Не поверите, но это так! - улыбается Надежда Ивановна Синикович, машинист крана Владивостокской ТЭЦ-2.

Девочка из приморского села Варфоломеевка постоянно дружила с мальчишками. Все велосипеды, мопеды и мотоциклы в округе были разобраны, отремонтированы и снова собраны при самом непосредственном участии Нади.

В семье, где воспитывалось семеро детей, она была младшей. Крепкой, боевой и никогда не дающей себя в обиду.

Самой большой ее любовью было небо. Рядом с селом располагался военный аэродром. За взлетающими и заходящими на посадку самолетами она могла наблюдать часами.

Тяжелая болезнь мамы не позволила девочке поступить в авиа­ционный техникум города Арсеньева.

- Я пошла на авиаремонтный завод, на работу летела на крыльях. Мне она очень нравилась, - говорит Надежда Синикович.

Гудок заводской познакомил ее с высоким симпатичным солдатом. С ним она столкнулась возле проходной.

- Коля! - от неожиданности выдохнул смущенный парнишка.

- А я - Надя, - засмеялась в ответ бойкая девчонка.

В тот момент и случилась у них любовь. Настоящая! Молодые поженились и решили переехать во Владивосток.

Там Надежда пошла на курсы крановщиков. Свое первое занятие запомнила на всю жизнь.

Мастер спросил: "Кто сможет пройти по стреле крана?". Она вызвалась.

- Спокойно смотрела под ноги. Высота - это же здорово! Чего ее бояться? - недоумевает Надежда Ивановна.

Много лет Синикович работала машинистом крана в строительных организациях Владивостока.

Строила Дворец культуры моряков, школы, детские сады и жилые дома.

Майна и вира

1990-е годы. Страна качается от реформ и непредсказуемости. Большинство строек замерло. Надежда Синикович пришла на ТЭЦ-2.

Эта тепловая станция - крупнейшая во Владивостоке, она обогревает большую часть портового города. Самое сложное - ремонт турбин. Кабина крана Надежды Ивановны находится на уровне десятиэтажного дома, выше - только облака пара.

- Жара и влажность большая, а по технике безопасности мы обязательно работаем в касках и спецодежде. Поэтому бывает нелегко, - замечает ветеран.

Рабочие, которые цепляют к тросам многотонные детали, подшипники и роторы, общаются с крановщиком исключительно на языке жестов. "Вира - это значит вверх, а майна - вниз", - объясняет азбучные истины Надежда Ивановна.

"Умение поймать баланс - сродни интуиции. Это невозможно объяснить словами. Поэтому женщины на кранах - не редкость"

С высоты она порой видит, что груз закреплен неправильно. Жестами показывает тем, кто внизу, на просчет в работе. И в ответ получает сердечную благодарность - также на пальцах.

- С мужиками работать одно удовольствие. Никаких сплетен, все четко и по делу. Всегда придут на выручку, - замечает Надежда Синикович.

Электромонтеры - главные помощники крановщиц.

- Саша Лебедев - наш спаситель. Любую поломку быстро находит, все ему по силам исправить. Безотказный, ценю таких, - говорит Надежда Ивановна.

На вопрос, что главное в ее высотной профессии, она отвечает не задумываясь:

- Любовь к своему делу. Кто работает на нелюбимой работе - несчастные люди.

Редкое счастье

Оказывается, многотонный кран, который выше многих многоэтажек, надо ощущать. Махина, поднимающая до 120 тонн, чувствительна в управлении.

- Умение поймать баланс - сродни интуиции. Это невозможно объяснить словами. Поэтому женщины в нашей профессии не редкость, - уверяет крановщик Синикович.

Надежда Ивановна не скрывает, что в январе ей исполнится 70 лет. Но планов расстаться с любимой работой нет. "Небесная женщина" говорит, что здоровье еще есть. И тут же добавляет:

- Ну чего дома сидеть? Киснуть и жаловаться на жизнь? Нет, это не про меня.

Она обожает путешествовать. Побывала во многих странах Юго-Восточной Азии. В этом году с подругой отдыхала в Эмиратах. Вернулась в полном восторге. Но каждый свой отпуск она начинает с путешествия по России.

- Вот, гостила у подруги в Иванове. Хороший, спокойный город. Но свой Владивосток я не променяю ни на что в мире. Наше море, туманы, воздух - это все вызывает восторг, - улыбаясь, говорит Надежда Ивановна.

Она моложава, женственна и обаятельна.

- За это спасибо маме, ее долго принимали за старшую сестру. И еще важно быть не злым человеком. Такие быстро стареют, это я давно заметила,- машет рукой ветеран.

Она считает себя счастливой. Говорит, что в жизни все было по-настоящему. Любовь, материнство. Страсть к путешествиям и возможность повидать мир.

- А разве не счастье почти в 70 лет каждый день подниматься в кабину крана и трудиться наравне с молодыми? - широко улыбнулась Надежда Ивановна.

Конечно, счастье. Редкое.

Прямая речь

Александр Тера, мастер участка ТЭЦ-2 г. Владивостока:

- Надежда Ивановна Синикович очень надежный человек, профессионал. Характер - кремень. Сказала - сделала. Были случаи, когда по производственной необходимости поднимал ее с постели в три часа ночи. Она приезжала на работу без лишних слов и вопросов. И все делала отлично. По-другому у нее не бывает.