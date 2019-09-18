Паводок принес Хабаровскому краю ущерб почти в 1 млрд рублей

Ущерб в размере 990 миллионов рублей нанес населению и инфраструктуре Хабаровского края паводок на Амуре. Денег в региональном бюджете не хватает, чтобы разобраться с последствиями наводнения, поэтому губернатор края Сергей Фургал обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать финансовую помощь.

Как передает "Интерфакс", ссылаясь на заявление пресс-службы регионального правительства, средства, которые просят выделить, пойдут на восстановление пострадавших от паводка районов. А их не мало. На данный момент в зоне потопления находятся 93 населенных пункта. Затоплены 670 жилых домов, 440 из которых только в Комсомольске-на-Амуре.

Пострадавшим от стихии людям должны выплатить до 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества и до 100 тысяч при ее полной потере. На ликвидацию последствий ЧС уже направлено 73 миллиона рублей.

Кстати

В последние дни уровень Амура продолжает стабильно опускаться. Согласно данным Дальневосточного УГМС, у краевой столицы за последние сутки он упал на четыре сантиметра и составил 545 сантиметров. У Комсомольска - на десять сантиметров и дошел до 792 сантиметров.