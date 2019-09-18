В рамках V Восточного экономического форума глава Приморья и его заместители подписали 32 соглашения о реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Среди них договоренности о строительстве новых предприятий, инфраструктурных объектов, вертолетов и морских судов.

На базе действующей гранильной фабрики во Владивостоке будет открыт алмазный центр. Соглашение об этом подписали глава Приморья Олег Кожемяко и гендиректор компании "КГК ДВ" Рамани Витхалбхай. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Энергия в нужное русло

В числе крупнейших инфраструктурных объектов, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, строительство и модернизация двух теплоэлектростанций.

К 2026 году планирует возвести новую ТЭЦ в городе-спутнике Владивостока - Артеме - компания "РусГидро". Станция, электрическая мощность которой составит 420 МВт, а тепловая - 483 Гкал/ч, заменит работающую с 1936 года Артемовскую теплоэлектроцентраль - одну из старейших на Дальнем Востоке.

Модернизация ждет и Владивостокскую ТЭЦ-2. Там установят три новых турбоагрегата, отремонтируют восемь из 14 котлоагрегатов, поэтапно, с 2022 по 2025 год, введут новое электрооборудование. Власти Приморья помогут с оформлением разрешительной документации проектов, а мэрии Владивостока и Артема актуализируют схемы теплоснабжения городов.

Гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов говорит, что на станциях будет использовано высокоэффективное оборудование, а сами проекты отвечают современным экологическим требованиям.

- Эти объекты энергетики способствовуют дальнейшему экономическому развитию края, - уверен Олег Кожемяко.

Для собственных нужд и на экспорт

Очень важными для экономики Приморья стали два договора в сфере и судо- и вертолетостроения.

- Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых авиаперевозок и санитарной авиации выпустит арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и их обслуживание, - рассказал Олег Кожемяко, подчеркнув, что первые винтокрылые машины выйдут на маршруты уже в 2021 году.

Второе соглашение - о строительстве десяти современных высокопроизводительных рыболовных судов, которые будут работать на Дальнем Востоке, подписано между ООО "Антей", ПАО "Находкинский судостроительный завод" и АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций" (АНО АПИ). На заводах создадут более 300 высокопроизводительных рабочих мест, предполагаемый объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей. Солидные выплаты пойдут в региональный и федеральный бюджеты.

На ВЭФ-2019 было подписано более 270 документов почти на 3,5 триллиона рублей

Инвестиции в 45 миллиардов рублей на новое молочно-товарное производство и создание четырех тысяч рабочих мест предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное главой Приморья и представителями китайского бизнеса. За семь лет в крае планируется создать 15 животноводческих комплексов, которые ежегодно будут производить до 500 тысяч тонн молока и молокопродуктов. Продукция пойдет не только на внутренний российский рынок, но и в Китай - ближайшие к Приморью провинции в этом очень заинтересованы. Важный и масштабный проект позволит развивать сельскохозяйственную отрасль, а также транспорт, торговлю.

В числе крупных соглашений - создание нового предприятия по производству метанола и аммиака в ТОР "Нефтехимический" в Приморском крае. Документ подписали Корпорация развития Дальнего Востока и АО "Находкинский завод минеральных удобрений". Объем соглашения - 200,7 миллиарда рублей.

Города и дорога

Еще одно важное соглашение касается строительства Владивостокской кольцевой автодороги - резервной трассы, которая пройдет с острова Русский в пригород. Строить ее планируется с использованием государственно-частного партнерства. Соглашение подписано с АО "ВЭБ-инфраструктура" и АНО АПИ.

- Дорога поможет разгрузить центральные улицы города, избавить от пробок, оптимизировать транспортные потоки, ведущие к нашим портам. Этот проект одобрен руководством страны. Участие ВЭБ послужит дополнительным фактором для его реализации в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта, - отметил на церемонии подписания Олег Кожемяко.

В четырех городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме - при участии Дальневосточного фонда высоких технологий вскоре начнут внедрят долгосрочный проект "Умный город". Его задача - создать для жителей комфортную и безопасную среду, эффективнее управлять городскими ресурсами, снизить издержки на обслуживание инфраструктуры за счет внедрения инновационных инженерных решений.

Модернизация ждет коммунальную инфраструктуру ЗАТО Фокино. В рамках соглашения Фонд ЖКХ выделит 1,5 миллиарда рублей на строительство газовой котельной и 14 километров новых тепловых сетей. Первый аванс в размере 30 миллионов рублей глава фонда Константин Цицин передал краю сразу после подписания соглашения.

Приморье ждет гостей

На ВЭФ представили концепцию развития острова Русский. Основными направлениями на сегодняшний день выбраны образование и наука, спорт, туризм и отдых, а также комфортное пространство. При подготовке документа учли мнение жителей Приморья: за два месяца в администрацию края поступило более 50 предложений. Как отмечают власти, большинство не осталось без внимания.

Так, в сфере туризма предполагается создать современный центр международного сотрудничества, включающий конгрессно-выставочные площади для проведения международных мероприятий, офисы, гостиницы, многофункциональный семейный центр, парк "Патриот", рекреационную зону военно-патриотической тематики, куда войдут музейные тематические площади, спортивные сооружения. Предусмотрено формирование туристического комплекса "Владивостокская крепость".

Власти Приморья делают ставку на туризм как на одну из перспективных отраслей экономики. Так, на форуме они заключили соглашение другими регионами Дальнего Востока - Камчатским краем, Сахалинской областью и Чукотским автономным округом - о сотрудничестве в сфере круизного туризма. Совместный проект предусматривает создание новых маршрутов и презентацию регионов Дальнего Востока как российским, там и зарубежным туристам.