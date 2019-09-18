В Александровске-Сахалинском объявлен режим ЧС в связи с пожаром

В Александровске-Сахалинском минувшей ночью загорелась крыша многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Пожар потушен, обошлось без жертв и пострадавших, но во время тушения пожара часть квартир повреждена водой.

Пункты временного проживания организованы в педагогическом колледже и терапевтическом отделении районной больницы. Часть жильцов (всего их в доме 159) переселилась к родственникам и друзьям. Некоторые квартиры в доме пригодны для проживания.

- В городе объявлен режим ЧС районного масштаба. Это позволит оперативно, без проведения конкурсных процедур, приступить к капитальному ремонту крыши, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.

По словам руководителя регионального агентства по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Анны Михеевой, уже начаты аварийно-восстановительные работы, разбираются конструкции кровли. Энергетики восстанавливают электроснабжение дома. Управляющая компания удаляет воду и мусор из подъездов.

В Александровск-Сахалинский направлены для просушки квартир восемь тепловых пушек и три промышленных осушителя. С утра представители мэрии начали формирование списков и обход квартир для оценки ущерба и определения размера материальной помощи погорельцам.

Жильцы дома, пострадавшего от пожара, смогут задать вопросы представителям власти на встрече, которая пройдет в городе сегодня.