В Якутске при взрыве парогенератора погиб рабочий

Следственные органы начали проверку по факту гибели рабочего и травмирования еще одного мужчины при взрыве парогенератора в Якутске.

По данным следствия, в среду двое мужчин проводили работы по пропарке свайного поля (заброшенного фундамента для многоэтажного здания) на одной из окраинных улиц. Во время работы произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб. Его напарник, личность которого сейчас устанавливается, получил травмы и доставлен в медучреждение, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

На месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист, а также экстренные службы. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.