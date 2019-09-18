В Приморье первокурсница колледжа избила одногруппника-инвалида

Прокуратура Приморского края начала проверку инцидента с избиением ребенка-инвалида в Приморском индустриальном колледже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кадры избиения девушкой-первокурсницей одногруппника были размещены в интернете. Позже удалены за неприемлемый контент, передает РИА Новости.

Агентство приводит слова матери избитого о том, что у парня инвалидность, и что он, получив сотрясение мозга, сейчас находится в больнице.

В полицию обратилась замдиректора колледжа Ирина Кузнецова. Агрессивная девушка известна там как хулиганка.

В чем причина инцидента сейчас разбираются полиция и комиссия по делам несовершеннолетних. Теперь к вопросу подключились и прокуроры. Они проверят надлежащую организацию профилактической работы с учащимися.