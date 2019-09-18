Во Владивостоке торжественно встретили лайнер Quantum of the Seas

Впервые зашедший в порт Владивосток туристический лайнер Quantum of the Seas горожане встретили торжественной церемонией, сообщает ТАСС.

Он пришел в порт вслед за самым большим в истории России и Владивостока круизным лайнером компании Royal Caribbean Spectrum of the Seas, который ошвартовался у причала столицы Дальнего Востока 9 сентября.

Quantum of the Seas доставил почти пять тысяч туристов из КНР, которые вышли из Тяньзиня 13 сентября в Тяньзине, затем посетили японские порты Фукуока и Сакаиминато. Из Владивостока лайнер отправится обратно в Тяньзин.

По традиции первого захода в порт на борту Quantum of the Seas состоится встреча капитана и представителей административных структур Приморья и Владивостока.

За время стоянки судна в течение одного светового дня прибывшие на нем туристы познакомятся с достопримечательностями города, увидят его мосты, исторический центр, посетят музеи.

Справка "РГ"

Quantum of the Seas вмещает до 5000 пассажиров и 1300 членов экипажа, его длина - 347 метров, ширина 49 метров, водоизмещение 167800 тонн.