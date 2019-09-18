Возбуждено дело по факту нападения рыбаков КНДР на пограничников РФ

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. О этом сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что 17 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море были обнаружены две рыболовные шхуны под флагом КНДР. Они вели браконьерский промысел водных биоресурсов.

При проверке шхун на одной из них рыбаки оказали сопротивление осмотровой группе. Четверо российских военнослужащих получили телесные повреждения, а один из них - огнестрельное ранение.

По уголовному делу назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы.