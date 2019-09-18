Задержаны напавшие на группу российских пограничников рыбаки КНДР

В Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пограничниками были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. Иностранцев задержали. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

Как стало известно, пограничники проводили мероприятие по охране морских биологических ресурсов. Северокорейские шхуны и мотоботы были обнаружены в районе банки Кито-Ямато. Одну шхуну с экипажем 21 человек пограничникам удалось задержать сразу. А экипаж второй оказал вооруженное сопротивление. В его составе было 45 человек. Они напали на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Но в итоге были задержаны обе шхуны и более 80 граждан КНДР.

Как ожидается, задержанных к вечеру (в полдень по московскому времени) приведут в приморский порт Находка.

Между тем, по сообщению агентства РИА Новости, в связи с ситуацией у берегов Приморья временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хеп был вызван в МИД РФ. Он провел в министерстве час и при выходе не стал давать никаких комментариев.