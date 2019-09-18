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18.09.2019 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны напавшие на группу российских пограничников рыбаки КНДР

Текст: Ольга Журман

В Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пограничниками были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. Иностранцев задержали. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР

Как стало известно, пограничники проводили мероприятие по охране морских биологических ресурсов. Северокорейские шхуны и мотоботы были обнаружены в районе банки Кито-Ямато. Одну шхуну с экипажем 21 человек пограничникам удалось задержать сразу. А экипаж второй оказал вооруженное сопротивление. В его составе было 45 человек. Они напали на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Но в итоге были задержаны обе шхуны и более 80 граждан КНДР.

Как ожидается, задержанных к вечеру (в полдень по московскому времени) приведут в приморский порт Находка.

Между тем, по сообщению агентства РИА Новости, в связи с ситуацией у берегов Приморья временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хеп был вызван в МИД РФ. Он провел в министерстве час и при выходе не стал давать никаких комментариев.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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