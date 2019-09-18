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18.09.2019 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове обнаружена крупная партия незаконных препаратов для косметологии

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове выявлен канал сбыта большого объема незарегистрированных лекарственных средств, применяемых в косметологии. Об этом "РГ" сообщили в УФСБ по региону.

Фото: Сергей Михеев.
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Одну из участниц преступной группы задержали с поличным во время оперативной разработки при попытке продажи косметологических средств на сумму более 117 тысяч рублей. После чего был осмотрен офис "фирмы", где обнаружена крупная партия препаратов.

По данному факту СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ.  В отношении задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются остальные участники группы. Уже известно, что она не имеет лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. Покупатели пока отказываются давать показания на продавцов препаратов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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