В Мордовии мошенники заработали на инсценировках ДТП 1,3 млн рублей

Трое жителей Саранска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере страхования. По данным следствия, фигуранты организовали шесть инсценировок ДТП. В качестве страховки и неустойки им удалось получить более 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает МВД по Республике Мордовия, о фактах мошенничества в правоохранительные органы сообщили сотрудники страховой компании. Преступления совершались по отработанной схеме.

- Один из злоумышленников занимался поиском знакомого владельца транспортного средства. Под выдуманным предлогом он уговаривал его представить документы на машину или сам автомобиль. Второй оформлял европротокол о якобы произошедшей аварии и готовил необходимые документы для предоставления в УГИБДД и страховую компанию. Еще один обвиняемый выступал в качестве второго участника фиктивного ДТП в роли потерпевшего или виновника аварии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего было инсценировано шесть ДТП. При этом несколько раз обвиняемые уже после получения страховки обращались за независимой экспертизой и через суд добивались дополнительных выплат в качестве неустойки. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 359 тысяч рублей.

На сегодня расследование в отношении троих фигурантов в возрасте 33 лет завершено. Двое из них свою вину отрицают.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.