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18.09.2019 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Переменка" радости

В загородном лагере отдохнули подростки, перенесшие онкозаболевания
Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 209(7967)
"Переменка" - одна из смен в самом обычном загородном лагере "Нечайка". Но она необычна - тем, что отдыхают там дети, которым пришлось вести трудный бой с онкологическими заболеваниями.
В творческих мастерских царит семейная, дружеская атмосфера. Фото: Надежда Пащенко В творческих мастерских царит семейная, дружеская атмосфера. Фото: Надежда Пащенко
В творческих мастерских царит семейная, дружеская атмосфера. Фото: Надежда Пащенко
Фото: РИА Новости
Главный онколог Москвы: Онкология не приговор, просто диагноз

Хорошие новости: 80 процентов таких детей в Пермском крае выздоравливают. Однако за время долгой терапии они привыкают к ограничениям и с трудом возвращаются к активной жизни.

Реабилитация подопечных начинается с момента их поступления в стационар. После болезни дети нередко теряют веру в себя, получив сильную психологическую травму. Им трудно начать жизнь заново, вернуться в школу, общаться со сверстниками. Поэтому "Переменка" - совсем короткая смена. Ребята, нуждающиеся в реабилитации, приезжают сюда на неполные девять дней. С ними занимается порядка 25 волонтеров - вожатых и руководителей творческих мастерских.

В лагере царит семейная, дружеская атмосфера - все друг друга знают, все на виду. Сентябрьская "Переменка" принимает ребят 13-17 лет - уже не детей, а подростков.

Денис Глуховских (имя изменено) три года находится в стойкой ремиссии. Передвигается он на инвалидной коляске - ноги ходят, но чтобы стоять, нужна твердая опора. Что придумали ребята из его команды? Не они возят Дениса, а он их - коляска с сидящим в ней человеком становится той самой опорой. За время смены, кажется, только ленивый не покатался на импровизированном такси. А парень и рад: он чувствует новые силы, на последних дискотеках уже не сидит, а танцует в общем кругу, держась за руки друзей. Через год, после окончания школы, Денис планирует поступить в столичный вуз. Кто знает, может, к приемной комиссии он выйдет уверенными шагами на своих двоих?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Участие в "Переменке" для ребят бесплатное. Правда, приехать сюда можно только три раза и до достижения совершеннолетия. Волонтеры-старожилы рассказывают, что подавляющее большинство подростков здесь уже отдыхали. Кстати, среди волонтеров тоже хватает "старичков", и приезжают они не только из Перми.

Никита Волков второй раз участвует в программе в роли руководителя творческих мастерских. В обычной жизни он артист цирка Мстислава Запашного, гастролирует по России и ближнему зарубежью, в свободное же время занимается благотворительностью. Молодой человек рассказывает, что география фондов, с которыми он сотрудничает, достаточно широка, их набралось уже около двух десятков.

Ну а в Пермь на "Переменку" он готов приезжать снова и снова - сюда хочется возвращаться.

Кстати

Организатор смены - благотворительный фонд "Берегиня" с 2009 года помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Одно из направлений деятельности организации - реабилитация детей с онкологией. Лечение таких недугов истощает не только душевные, но и материальные ресурсы семьи, а потому участие в программах фонда для детей из Перми и Пермского края полностью бесплатное.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Онкология: как победить рак
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