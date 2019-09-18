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18.09.2019 13:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Встань и смотри

В Самаре прошел первый региональный фестиваль паратеатров
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 209(7967)
В Самаре прошел первый региональный фестиваль паратеатров, в которых наряду с обычными актерами играют люди с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Пресс-центр фестиваля паратеатров в Самаре Фото: Пресс-центр фестиваля паратеатров в Самаре
Фото: Пресс-центр фестиваля паратеатров в Самаре

Они представляли, перевоплощались, пели и танцевали, заставляя зрителей переживать моменты истинной радости и соучастия происходящему на сцене. Практически на всех спектаклях, что в течение трех дней шли на сцене театра "Самарская площадь", был аншлаг: те, кому не хватило даже приставных стульев, смотрели стоя. И это при том, что большую часть публики составляли не родственники актеров, а обычные зрители, купившие в кассе билеты.

А ведь еще недавно мало кто даже из самарских театралов знал о существовании паратеатров. Для представителей власти и вовсе было открытием, что они существуют. Но, посмотрев пару спектаклей, чиновники поддержали идею Самарского отделения Всероссийского общества инвалидов не только организационно, но и финансово. Все лауреаты получили денежные сертификаты на новые постановки.

Фото: Московский театр кукол
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Большой удачей фестиваля стали два полномасштабных спектакля - "Сельские жители" по рассказам Шукшина, который представил театр "Счастливый случай" Олега Белова, и спектакль "Фрида" театра танца "Непохожие" Екатерины Сизовой.

- Всего заявки на участие подали 30 театров, отсмотрев работы которых, жюри допустило к финалу десять коллективов, - рассказывает председатель экспертного совета фестиваля, режиссер Евгений Дробышев. - Отсеяли тех, чьи работы были лишены драматургии или в составе театров насчитывалось менее 50 процентов людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, учитывая тот факт, что фестивальные показы были рассчитаны на широкого зрителя, все постановки дорабатывались профессиональными режиссерами и актерами.

В этом, по сути, и состоит уникальность самарского фестиваля: инклюзивные театры не варятся в собственном соку, а сотрудничают с профессионалами. Это позволяет им не просто заниматься арт-терапией и социализацией своих актеров, а ставить полноценные спектакли. Овации и слезы, слова благодарности и зрительские букеты подтвердили лозунг действа: "Театр - территория равных возможностей".

Завершился фестиваль теплоходной прогулкой до волжского села Ширяево, где участников ожидали мастер-классы, арт-терапия, общение с режиссерами и актерами, посещение музея Ильи Репина и творческий капустник.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров заверил, что парафестиваль будет проводиться регулярно и вырастет до масштабов Поволжья.

Комментарии

Наталья Носова, директор театра "Самарская площадь":

- В рамках "круглого стола", который прошел на фестивале, мы приняли решение по открытию двухгодичных курсов режиссеров инклюзивных театров при самарском училище или академии культуры. Спрос на такое образование будет. Мамочки ребят с ограниченными возможностями, а они и являются первыми постановщиками таких театров, очень хотят учиться.

Екатерина Сизова, руководитель театра танца "Непохожие":

- Невероятная гордость за своих ребят и полноценную, взрослую постановку, которая удивила. Это дорогого стоит - слышать не только: "Вы молодцы", а "Мы увидели настоящее искусство"! Значит, полтора года командной работы прошли недаром.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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