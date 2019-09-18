В Удмуртии преподаватель детской школы искусств развратил 19 девочек

В Удмуртии 30-летний преподаватель-звукорежиссер детской школы искусств развратил 19 девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

С 2017 по 2019 годы мужчина в одной и социальных сетей знакомился и переписывался с ними с фиктивной страницы от имени 14-летней девочки, которая якобы является моделью.

Преподаватель разговаривал с ними на сексуальные темы и присылал порно фото и видео. Преступление выявили сотрудники полиции после того, как одна из девочек рассказала обо все родителям.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", частям 1, 2 статьи 135 "Развратные действия", статье 242 УК "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и статье 242.1 "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

В рамках расследования осмотрен и изъят компьютер обвиняемого. Мужчина свою вину полностью признал. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает "расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии". Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.