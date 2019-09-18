В Ульяновске отметили 371-ю годовщину Дня города. Городские власти постарались сделать так, чтобы в этот день никто не остался дома, а занятие по душе нашел абсолютно каждый, независимо от возраста и личных интересов.

Жители левобережья получили специальные подарки - открытие отремонтированного спуска к Волге в парке "40 лет ВЛКСМ" и памятника "Подвигам шоферов всех поколений". В парке "Винновская роща" заработал новый фонтан.

Бой за Симбирск

С самого утра на одной из старейших улиц Ульяновска стартовал туристический фестиваль "Праздник на Московской", где развернулась историческая реконструкция "Бой за Симбирск". Она полностью воссоздала картину событий 12 сентября 1918 года, когда в городе сошлись армия КОМУЧа и Железная дивизия Гая.

- Не нам судить то время. Но нам нужно знать историю и нести в сердце память о павших во имя будущих поколений и мира. Пожар гражданской войны полыхал по всей стране, языки его опалили и наш край. Мы показали лишь эпизод из истории Симбирска, бой, который мог происходить на наших улицах почти сто лет назад, - говорит один из организаторов исторической реконструкции Олег Маевский.

Как и тогда, центральную улицу перекрыли мешками с песком и поваленными афишными тумбами. На баррикадах установили ленточный пулемет. В дыму стрельбы едва можно различить лица участников сражения. Это были представители военно-исторических клубов Самары и Ульяновска.

Помимо боя зрители могли полюбоваться на парад стройных барабанщиц. Желающих катали на лошадях, здесь же работали фотозоны и фудкорт.

Город мастеров

Народные умельцы объединились в центре Ульяновска - на ярмарке. Здесь были представлены изделия ручной работы мастеров со всей Ульяновской области, а также из Казани, Самары, Пензы, Чебоксар.

Все желающие могли поучаствовать в создании театральных костюмов и декораций, приобщиться к кузнечному, ткацкому и гончарному мастерству, попробовать себя в искусстве живописи.

В День города открылась международная ассамблея художников "Пластовская осень". Горожан пригласили на массовый пленер "Ульяновск - большая семья", где работали художники из Казахстана, Армении, Донецкой народной республики, а также из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Чувашии.

- В фонды Ульяновского областного художественного музея поступили более 1100 полотен, собранных международной конфедерацией союзов художников стран СНГ. Зрители Ульяновска и гости города увидят работы выдающихся мастеров Грузии, Армении, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья, - говорит директор областного художественного музея Сергей Жданов.

Здоровые увлечения

Любителям активного отдыха тоже было где проявить себя.

"Велодетишник" организовали для малышей 4-6 лет, они приняли участие в парных забегах на беговелах. Детей постарше ждал турнир по баскетболу. А рожденных в СССР пригласили на гимнастику цигун, фитнес-тренировку по зумбе и ретродискотеку под духовой оркестр. На сцене звучали хиты прошлого века в исполнении лучших артистов из Центров активного долголетия. Представители серебряного возраста устроили даже дефиле в рамках программы "Модное бюро 55+".

Для тех, кто устал от шума и хотел побыть с самим собой на одной волне, у памятника Ленину раздавали беспроводные наушники. Послушать любимую электронную музыку можно было, сидя на травке.

Закончился праздник красочным фейерверком в ночном небе.

Цифра

120 тысяч ульяновцев приняли участие в праздничных мероприятиях.

Мнения

Владислав Третьяк, депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России:

- Мы любим Ульяновск. Самое главное его богатство - это люди, которые каждый день работают на благо города и страны. Для меня большая честь сказать им огромное спасибо за профессиональный труд и пожелать здоровья, счастья, удачи и любви, мира на земле. К Дню города мы построили хоккейную коробку в районе Репина, чтобы мальчишки и девчонки занимались спортом и получали удовольствие.

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области:

- Сегодня региональный центр растет и развивается. Преображаются парки и скверы, любимые места проведения досуга ульяновцев. На улицах города устанавливают скульптуры, создают красочные, яркие цветники, появляется современное освещение, устраивают велодорожки. Все это - результаты совместного труда руководства города и жителей, любящих Ульяновск и не представляющих жизни без своей малой родины.

Сергей Панчин, глава города Ульяновска:

- Мы отмечаем этот день большой, дружной, многонациональной семьей. Мы благодарим тех, кто все свои усилия прикладывает к развитию и процветанию родной земли, и всех тех, кто прославляет Ульяновск на международных и всероссийских соревнованиях и состязаниях. Особые слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто заложил прочный фундамент нынешних и будущих достижений родного города.