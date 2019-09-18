Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины

В Самарской области три местных жителя предстанут перед судом за похищение мужчины. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Известно, что 21 ноября 2018 года у подъезда одного из многоквартирных домов по улице Тополиной в городе Тольятти подозреваемые похитили мужчину, чтобы тот занимался попрошайничеством. Они заперли его в квартире в Чапаевске, а потом перевезли в Самару.

24 ноября правоохранители освободили похищенного человека, а обвиняемых задержали.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили следователи.