Алтайский край укрепит свои позиции агропромышленного центра Сибири

Алтайский край уверенно идет вперед. Стабильная экономика и развитая инфраструктура позволяет просчитать стратегию его развития на среднесрочную перспективу. В ближайшие пятнадцать лет регион планирует почти вдвое увеличить объемы промышленного производства. Причем не только за счет традиционных отраслей, таких как переработка сельхозпродукции, машиностроение, химическая промышленность, но и за счет развития импортозамещающих, экспортоориентированных производств. Сегодня в Алтайском крае инвесторы уже реализуют десятки крупных инновационных проектов, вкладывая миллиарды рублей в развитие действующих и новых промышленных предприятий.

- Несмотря на сельскохозяйственную специализацию, промышленность занимает основную долю в экономике региона, - подчеркивает губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - На нее приходится более 20 процентов ВРП, в этой сфере занято самое большое число жителей края - свыше 17 процентов работающего населения. Поэтому важно объединить усилия частного бизнеса, власти, финансовой системы, системы подготовки кадров, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего роста этого сектора экономики.

Открыты для нового

Только за последние полтора года в Алтайском крае открылось более десятка новых производств, в том числе и уникальных. Регион стал площадкой для создания первых в России промышленных 3D-принтеров. Их выпускает дочернее предприятие группы компаний "Зиас Машинери" - "ЗМ Инжиниринг", ставшее резидентом ТОР "Новоалтайск". Три пробных принтера компания разместила на своей площадке в Санкт-Петербурге, где ими могут пользоваться любые предприятия для изготовления литейных форм. А первый серийный 3D-принтер в августе текущего года поставлен на Магнитогорский металлургический комбинат. Алтайская компания стала третьим в мире производителем промышленных 3D-принтеров, еще два находятся в США и Германии. "По качеству наши принтеры не уступают импортным аналогам, но почти в три раза дешевле. Поэтому надеемся, что они будут пользоваться спросом и у нас в стране, и за рубежом", - отметил руководитель группы компаний "Зиас Машинери" Константин Денисенко.

Уникальные новинки в этом году презентовало и крупнейшее в регионе машиностроительное предприятие АО "Алтайвагон". Компания представила первый российский крытый вагон сочлененного типа и вагон-рефрижератор для перевозки скоропортящихся грузов. Такие модели подвижного состава в стране пока не выпускают, так что алтайские вагоностроители смогут закрыть потребность российского рынка в этой продукции. "В 2019 году мы направим на модернизацию производства свыше 800 миллионов рублей. В планах на ближайшие два-три года наращивание инвестиций и постепенная роботизация технологических линий", - поделился планами представитель собственника "Алтайвагона", генеральный директор холдинга "СДС-Маш" Александр Мирошник.

А лесная холдинговая компания "Алтайлес" инвестировала более шести миллиардов рублей в создание одного из крупнейших за Уралом комбинатов по выпуску плит МДФ из древесной биомассы - Павловского ДОКа. Для производства готовой продукции на Павловском деревообрабатывающем комбинате используют не сортовое древесное сырье, а отходы - порубочные остатки, щепу, опилки, низкосортную древесину - все то, что раньше оставалось на лесосеках или утилизировалось. "Благодаря запуску комбината в Павловске цикл производства древесины в регионе стал полностью замкнутым - от заготовки и до глубокой безотходной переработки", - отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Еще один масштабный инвестиционный проект реализовала одна из крупнейших фармацевтических компаний России - ЗАО "Эвалар". В июле текущего года компания открыла в Бийске современный производственный комплекс по выпуску лекарственных средств, направив на его строительство порядка пяти миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит более чем в полтора раза увеличить объемы выпуска лекарственных средств. При этом препараты будут на 40-50 процентов дешевле импортных аналогов. Сегодня компания "Эвалар" поставляет свою продукцию не только по всей России, но и в 25 стран мира.По оценке экспертов, это будет серьезный вклад в развитие российской фармацевтической промышленности. Такие комплексы позволяют обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения.

Работа на перспективу

Многие уже реализованные инвестиционные проекты становятся хорошей площадкой для дальнейшего развития производства. Так, в прошлом году на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ) при участии Фонда развития промышленности и поддержке краевых властей запустили первую очередь серийного производства полнокомплектных аккумуляторных топливных систем высокого давления Коммон Рейл (Common Rail) экологического класса Евро-5. Это уникальный для России проект, поскольку до его реализации 98 процентов комплектующих для топливных систем российских автомобилей поставляли иностранные компании. За год АЗПИ выпустил свыше 1,5 тысячи отечественных топливных систем, в основном для завода "КАМАЗ". По словам председателя правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктора Германа, предприятие готово наращивать импортозамещающее производство, но для этого необходимы дополнительные инвестиции - не менее двух миллиардов рублей. "Надеемся на господдержку и льготные кредиты", - пояснил он.

Перспективные проекты, такие как расширение производства топливных систем на Алтайском заводе прецизионных изделий, войдут в Стратегию ускоренного развития Алтайского края. Это даст возможность привлечь на их реализацию не только региональные, но и федеральные ресурсы господдержки. В частности, планируется заключать специальные инвестконтракты с министерством промышленности и торговли РФ, предусматривающие налоговые преференции, а также привлекать льготные кредиты федерального Фонда развития промышленности. Региональные институты поддержки - Фонд развития Алтайского края, краевой лизинговый фонд также участвуют в финансировании перспективных проектов.

Поддержать развитие

Один из претендентов на заключение инвестконтракта с минпромторгом РФ - Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая". В этом году правительство Алтайского края на Петербургском экономическом форуме подписало соглашение о сотрудничестве с группой компаний "БТК Холдинг", которая реализует на меланжевом комбинате инвестиционный проект по созданию современного текстильного производства полного цикла - от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. В строительство новых мощностей и развитие легкой промышленности на Алтае группа компаний планирует направить более трех миллиардов рублей.

Еще одно предприятие легкой промышленности - ООО "Свит-Текстиль" уже пользуется преференциями, став резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новоалтайск". Компания осваивает технологии нанесения рисунка на хлопчатобумажные ткани, а в дальнейшем планирует заняться производством натуральных тканей. Сейчас предприятие проводит эксперимент по выращиванию хлопка в районах края.

За 15 лет регион планирует почти вдвое увеличить объемы промышленного производства

Всего поддержкой в рамках территорий опережающего развития в двух моногородах Алтайского края - Новоалтайске и Заринске сегодня пользуются восемь инвестиционных проектов. В ТОСЭР "Заринск" инвесторы построили современный завод по переработке кожевенного сырья, расширяют выпуск фанеры и организуют производство пищевых продуктов и полуфабрикатов. В ТОСЭР "Новоалтайск" кроме модернизации текстильной фабрики, построили новый маслозырзавод, налаживают производство кормовых добавок, а также выпуск 3D-принтеров для различных отраслей.

Алтайский завод прецизионных изделий наладил выпуск отечественных аккумуляторных топливных систем. Фото: Антон Федотов

За счет поддержки Фонда развития Алтайского края Барнаульский завод прессового оборудования реализует проект по изготовлению дисков колес для сельхозтехники. Новое производство в первую очередь будет ориентировано на выпуск продукции для конвейера Петербургского тракторного завода. По словам директора ПТЗ Сергея Серебрякова, Петербургский завод в этом очень заинтересован, поскольку в последнее время сталкивался с перебоями поставок дисков из-за рубежа. "Алтайский край поставляет для нашего конвейера шины и, несомненно, большой экономический эффект получит, если будет производить и другие компоненты", - подчеркнул Сергей Серебряков.

Фонд развития Алтайского края также участвовал и в финансировании первого этапа модернизации предприятий промышленного химического кластера - Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий и ООО "Реммонтажсервис". Участники кластера реализуют проект по освоению новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов. Предприятия расширяют производство безасбестовых тормозных накладок и колодок дискового тормоза для автомобильного и железнодорожного транспорта. А также осваивают выпуск уплотнительных и прокладочных материалов на основе синтетических волокон и терморасширенного графита. Экологически безопасные фрикционные изделия, произведенные на Алтае, смогут заместить импортную продукцию, доля которых на российском рынке сегодня достигает 70-80 процентов. Этот проект получил также поддержку минпромторга РФ.

Комментарий

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Наша политика и в стране, и внутри региона нацелена на то, чтобы ускоренными темпами развивалась промышленность. Это позволяет нам решать вопросы импортозамещения и дальнейшего развития новых производств, выходить на мировые рынки, развивать экспорт. Поэтому власти никогда не оставят без поддержки лидеров, наших пионеров, тех, кто двигает вперед и промышленность, и экономику региона.

Справка

По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, за последние полтора года в регионе создано более 22 тысяч новых рабочих мест. В 2018 году на предприятиях края было организовано 14,8 тысячи рабочих мест. В первом полугодии 2019 года - 7,3 тысячи рабочих мест, что на 11,7 процента больше аналогичного периода прошлого года.