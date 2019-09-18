Депутаты Новосибирской области проконтролируют "мусорную" реформу

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области усилят контроль реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Собравшись на первое после каникул заседание, члены комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам внесли в повестку несколько актуальных для жителей региона вопросов. Один из них - итоги работы регионального оператора "Экология-Новосибирск" за минувшие полгода.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив сообщил, что в начале июля к нему на личном приеме обратилась председатель правления Новосибирской лиги объединения домовладельцев (НЛОД) Галина Немчинова. В лигу входят 135 ТСЖ и 3,5 тысячи жителей. По общему мнению участников объединения, тарифы и нормативы на вывоз мусора завышены как минимум в два раза при прежних объемах. Не решен вопрос с вывозом крупногабаритного мусора, с организацией раздельного сбора отходов и его утилизацией.

- Нам не понятно, как формируются тарифы и нормативы. Деньги с людей собирают, но изменений не видно. В области не строят мусороперерабатывающие заводы, а в тариф эти расходы заложены, - отметила Галина Немчинова, выступая на заседании комитета.

Своими опасениями члены лиги поделились с региональным министерством ЖКХ и энергетики, а также с прокуратурой. Но, как считают общественники, ни одна из сторон не ответила на поставленные вопросы.

Руководитель комитета по строительству, ЖКК и тарифам заксобрания Евгений Покровский высказал мнение, что информация, представленная Галиной Немчиновой, требует детального рассмотрения.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Экология Новосибирск" Лариса Анисимова напомнила, что в Новосибирской области не самый высокий в Сибирском округе тариф на вывоз ТКО. На сегодняшний день с учетом НДС он составляет 88,62 рубля в месяц на одного человека.

Охват новой системой обращения ТКО за полгода вырос с 98 населенных пунктов до 485, в которых проживают 2,5 миллиона человек, что составляет 94 процента от общего числа жителей региона. К системе не подключены населенные пункты, к которым нет круглогодичного доступа.

- В самом начале реформы мы получали много нареканий, в том числе по организации нашей работы с потребителями - мы не ожидали, что будет столько обращений. После внедрения электронной очереди, грамотного распределения потоков нам удалось сократить срок рассмотрения обращений, - сказала Лариса Анисимова.

Руководитель компании признала, что были проблемы с заключением договоров с юрлицами, сбором платежей. Однако после провального января ситуация изменилась: объем платежей за вывоз мусора существенно вырос, в городских округах появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора (на 1 сентября их насчитывалось 2200).

- У меня один вопрос: где и когда будет построен мусороперерабатывающий завод? Есть проект? Во сколько он оценивается? - обратился к представителям правительства региона депутат Илья Поляков.

Руководитель комитета заксобрания Евгений Покровский отметил, что, собственно, "мусорная" реформа в городе буксует, а в сельской местности тем более. На его избирательном округе - в Сузунском районе - сформированы временные места складирования мусора. Отсюда мусор должны вывозить в Черепановский район. Но этого не происходит, мусор сжигают на месте.

Еще несколько депутатов привели примеры, как идет реформа в деревнях: "Как валили мусор, так и продолжают это делать. Свалки как были, так и есть". Кроме того, в селах не решен вопрос с контейнерами и площадками под них.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что в области в сентябре появятся площадки временного накопления мусора. Это позволит изменить логистику и сократить транспортные расходы. Однако заместитель председателя комитета Вадим Агеенко напомнил, что к этому времени должно быть 88 площадок накопления.

- Получается, что мы не запустили систему в 2019 году, - сделал вывод депутат Агеенко.

Члены комитета предложили вынести вопрос о реализации реформы по обращению с ТКО на сессию заксобрания в ноябре.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания:

- Мы не раз предлагали правительству региона отработать систему в городе, а уже потом идти в сельскую местность. Не понимаю, зачем возить мусор из одного района в другой. Сначала надо за 70 километров привезти в районный центр, затем за 70-80 километров - в другой район. Это разве логистика? "Мусорная" реформа на контроле у депутатского корпуса, и мы ее не снимаем с актуальной повестки.