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18.09.2019 03:02
Проект: В регионах

Перспективный тандем

Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)
В российской столице 12-13 сентября прошли Дни Омской области, сопровождавшиеся обширной культурно - деловой программой. Одно из ключевых событий - подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.
Сотрудничество Омской области с Москвой продолжается десятилетиями. Фото: Правительство Омской области Сотрудничество Омской области с Москвой продолжается десятилетиями. Фото: Правительство Омской области
Сотрудничество Омской области с Москвой продолжается десятилетиями. Фото: Правительство Омской области

- Омская область - важный партнер Москвы. И я очень рад, что с каждым годом наше сотрудничество углубляется, растут экономические связи, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Новое соглашение, надеюсь, даст толчок дальнейшему развитию наших дружеских отношений на благо жителей Москвы и Омской области.

Документ развивает положения предыдущего двустороннего соглашения, подписанного в 2014 году. Сотрудничество предполагает создание условий для расширения кооперации по самым разным направлениям: в промышленности, АПК, строительстве, благоустройстве, науке, культуре.

- Для нас дружба с Москвой очень дорога, - считает Александр Бурков, - наши прямые связи исторически сложились десятилетия назад, со времен Великой Отечественной войны, когда в Омск из столицы переехали десятки предприятий, а также драматический театр имени Вахтангова. Сегодня наши отношения по-прежнему крепки. Соглашение открывает для нас новые возможности, перспективы, и они будут расширяться с каждым днем.

В рамках деловой программы состоялись круглые столы, посвященные развитию туризма, здравоохранения, образования, молодежной политике.

В московской ТПП глава региона представил экономический и инвестиционный потенциал Омской области. С традиционным успехом прошла выставка товаров омского производства. Сибирские колбасы, любинская сгущенка, омские макароны и сыр "Омичка" пользуются в столице неизменным спросом. Продукцию на ярмарке представили более 20 предприятий. При содействии Московской торгово-промышленной палаты в рамках биржи контрактов омичи заключили новые договоры о поставках товаров из Сибири в столицу.

Помимо этого Александр Бурков и ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров договорились о сотрудничестве в формировании на территории Омской области инновационной инфраструктуры, индустриальных парков, а также о создании особых экономических зон для предпринимателей.

В Московском доме национальностей глава региона обсудил совместные проекты с омским землячеством. Сибиряки живут в Москве, но продолжают следить за судьбой малой родины. Помогают обустроиться землякам, приехавшим в столицу. Шефствуют над омичами-ветеранами, курсантами Московского гарнизона. С подачи землячества в столице появилась Омская улица.

Одной из новых тем для обсуждения стала подготовка к 75-летию Победы. В частнос-ти, в честь уроженца Омска, выдающегося советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего 18 февраля 1945 года в фашистском концлагере, землячество предлагает провести в Омской области конкурс на лучшее сочинение о вкладе омичей в Победу в Великой Отечественной войне. И берется организовать для лучших авторов поездку по местам воинской славы.

Содержательной была и культурная программа Дней Омской области в Москве. В Парке культуры и отдыха "Красная Пресня" открылась фотовыставка достопримечательностей региона. Омская филармония представила на суд столицы проект "Откровения истории России", созданный к 170-летию со дня рождения великого русского художника Василия Сурикова. Музыкально хореографическую постановку подготовили сразу два ведущих коллектива региона - Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр.

Спектакль необычен тем, что на сцене "оживают" двенадцать известных картин Сурикова: "Степан Разин", "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове", "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка". Проект объединил живопись, хореографию, народные песни и классическую музыку. Концерт прошел при полном аншлаге и завершился горячими овациями.

- Омичи привезли в Москву беспрецедентную постановку, которая несет важнейшую просветительскую функцию, - считает руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - Именно на таких проектах должно воспитываться молодое поколение.

Кстати

В Государственном центральном музее современной истории открылась выставка "Дело Мастера: омские промыслы и ремесла". Тридцать выдающихся мастеров представили здесь работы в различных техниках: резьба по кости, дереву, гончарное дело, керамика, художественное литье, лаковая роспись, ткачество, народный костюм. Выставка будет работать в Москве до 29 сентября.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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