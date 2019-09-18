"Выйти на зарубежные рынки представители малого и среднего бизнеса могут и самостоятельно, но с помощью Центра поддержки экспорта это можно сделать быстрее и успешнее", - утверждает руководитель ЦПЭ Новосибирской области Сергей Иванов.

Сергей Анатольевич, насколько актуальна тема поддержки экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса в России?

Сергей Иванов: На мой взгляд, чрезвычайно актуальна. В развитых странах доля малого и среднего предпринимательства в валовом продукте составляет 50-60 процентов. Вклад МСП в экономику нашей страны пока невелик - чуть больше 20 процентов ВВП, но правительством поставлена задача увеличить его к 2025 году до 32,5 процента. Предполагается, что и экспорт продукции МСП будет расти соответствующими темпами. Понятно, что в нашей стране, где львиную долю экспорта составляет продукция топливно-энергетического комплекса и вооружение, участие малого и среднего бизнеса ограничено, но к 2030 году его долю в экспорте планируется довести до 12 процентов. При этом и сейчас более тридцати тысяч наших малых и средних предприятий поставляют свою продукцию в сто с лишним стран мира.

Это же гигантская армия экспортеров! Есть куда расти?

Сергей Иванов: Есть. Это всего шесть процентов малых компаний, действующих в Российской Федерации. Таковы данные опроса почти трех тысяч малых компаний в 24 регионах России, который провело авторитетное агентство Magram Market Research. Оказалось, что больше половины предпринимателей не собираются выходить на внешний рынок. У большинства из них, естественно, бизнес просто привязан к месту и по сути своей не предполагает зарубежных связей: какой экспорт из парикмахерской или массажного салона? Кто-то считает свой товар по цене и качеству неконкурентоспособным - хотя это не всегда так однозначно. Но, главное, семь процентов - больше, чем сейчас уже вышло на внешний рынок, - не знают, как и кому предложить свою продукцию, а еще три процента не занимаются экспортом из-за бюрократических сложностей. И вот как раз эти десять процентов и составляют нашу целевую аудиторию. Наша задача - обеспечить контакт с потенциальными зарубежными партнерами и помочь людям преодолеть бюрократические барьеры.

Как устроена система поддержки экспорта в России?

Сергей Иванов: Организационная работа началась еще в 2011 году, когда по инициативе Министерства экономики России для информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов МСП в России была создана региональная сеть поддержки несырьевого экспорта. У нас в Новосибирской области программу поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе его экспортной составляющей, курирует Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, а реализует созданный в 2012 году Центр поддержки экспорта - с 2016 года структурное подразделение ГУП НСО "Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства". Кстати, наш ЦПЭ был чуть ли не первым в Сибири, сейчас таких центров в стране уже более семидесяти, и они должны быть созданы во всех субъектах РФ. Существует также такая организация - АО "Российский экспортный центр". Это агент правительства России по развитию господдержки экспорта. Не так давно кураторство и координация действий региональных организаций поручены Российскому экспортному центру. В настоящее время происходит интеграция РЭЦ и ЦПЭ для создания единой системы господдержки несырьевого экспорта в Российской Федерации.

А что конкретно предприниматель вправе от вас ожидать? Возьмете его за ручку и поведете по всем начальственным кабинетам, а потом познакомите с покупателем?

Сергей Иванов: Если шутя, то можно и так сформулировать формы нашей деятельности. А если серьезно, то, мы помогаем экспортно-ориентированным предприятиям области на всех этапах их экспортной деятельности, от выхода на зарубежный рынок до заключения внешнеторгового контракта. Обратившись к нам, предприниматель сможет получить консультации по всем вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, консультации по выходу на мировые рынки, маркетинговое исследование и оценку продукта для зарубежного рынка, экспертизу внешнеторговых контрактов и договоров, сможет участвовать в обучающих мероприятиях для начинающих и действующих экспортеров, в деловых поездках на зарубежные выставки, конференции, семинары, в зарубежных торгово-экономических миссиях и реверсных миссиях в Новосибирской области. Именно участие в таких мероприятиях дает нашим партнерам возможность прямого выхода на потенциальных покупателей их продукции. Кстати, мы берем на себя все организационные и выставочные расходы, сам участник оплачивает только проезд и проживание. Правда, есть одна серьезная проблема: для проведения выставок, семинаров и конференций мы выбираем исполнителя по конкурсу в соответствии с федеральным законом № 44, к которому очень много претензий…

И не только у вас! Но могу вас обрадовать: в конце августа правительство поручило министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе срочно проработать вопрос об усилении квалификационных требований к участникам закупок, работающих по 44-ФЗ.

Сергей Иванов: Это очень хорошо. Ведь сейчас недобросовестный поставщик имеет возможность за счет демпинга победить на торгах, а потом оказывает услуги низкого качества и не в полном объеме. И бороться с этим в существующих рамках практически невозможно. Конечно, большинство наших мероприятий мы проводим с надежными партнерами и на самом высоком уровне, но проколы случаются. Не так давно на одной из выставок в Москве нас очень подвела одна фирма из Екатеринбурга, как раз вот таким образом "победившая" на торгах.

А какие наиболее успешные мероприятия прошли в последнее время и что интересного запланировано на ближайшее будущее?

Сергей Иванов: В конце августа в рамках бизнес-миссии в Казахстане, организованной Центром поддержки экспорта Новосибирской области, новосибирские компании приняли участие в переговорах в городах Нур-Султан и Алматы. Переговоры шли всего два дня, но по их результатам были рассмотрены конкретные варианты сотрудничества, а также подписаны протоколы о намерениях. Представители Новосибирской области из пяти экспортоориентированных компаний провели встречи с компаниями из строительной, энергетической и аграрной сфер Республики Казахстан. Буквально на днях завершилась организованная нашим Центром поддержки экспорта при содействии Российско-Сингапурского Делового Совета и Торгового Дома РСДС бизнес-миссия биотехнологических компаний Новосибирской области в Республику Сингапур. Она включала в себя посещение в Сингапуре 23-й Международной конференции по пренатальной диагностике и терапии. В бизнес-миссии приняли участие несколько резидентов Технопарка, специализирующихся на биотехнологиях.

Ключевой вопрос

Малый и средний бизнес с вашей помощью экспортирует и высокотехнологичную продукцию, то есть Сибирь - это не только нефть, газ и лес?

Сергей Иванов: Безусловно! Например, скоро, с 20 по 25 октября, состоится бизнес-миссия новосибирских экспортеров в Индию, г. Мумбаи, куда мы приглашаем производителей продуктов питания, сельскохозяйственной техники, запчастей и оборудования; производителей иммуномодуляторов, лекарств, лабораторных реагентов, медицинского оборудования; производителей минеральных удобрений, продуктов органической и неорганической химии. А 20-23 октября наш Центр поддержки экспорта организует бизнес-миссию в Сеул, Республика Корея. Приглашаем представителей малого и среднего предпринимательства, занимающихся производственной деятельностью в области промышленности, биотехнологии?, фармацевтики и медицины, сельского хозяйства и рыболовства. Подробнее узнать о наших услугах и мероприятиях можно на нашем сайте export54.ru, в наших группах в социальных сетях или по телефону (383) 203-46-76.

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