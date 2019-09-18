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Обосновать тарифы

Новосибирские депутаты обсудили проблему создания платных парковок
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)
В Новосибирске завершен первый этап организации единого платного парковочного пространства. Участники заседания постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству отметили недостатки в работе парковок и потребовали их устранить.
Игорь Кудин (справа): Вопрос создания парковочных мест - на контроле у депутатского корпуса. Фото: Татьяна Кравченко Игорь Кудин (справа): Вопрос создания парковочных мест - на контроле у депутатского корпуса. Фото: Татьяна Кравченко
Игорь Кудин (справа): Вопрос создания парковочных мест - на контроле у депутатского корпуса. Фото: Татьяна Кравченко

Председатель комиссии Игорь Кудин подчеркнул, что власти не первый год пытаются решить одну из болезненных проблем для Новосибирска - дефицит парковок. Загруженность городских магистралей снижает скорость транспортного потока и ведет к автомобильным пробкам.

Концепцией развития парковочного пространства, рассчитанной до 2025 года, помимо организации бесплатных мест, предусмотрено создание платных парковок. Реализация проекта создания единого платного парковочного пространства возложена на МБУ "Городской центр организации дорожного движения" (ГЦОДД).

- Вопрос создания парковочных мест - на контроле у депутатского корпуса. Известно, что подрядчик, выполняющий работы по заказу муниципалитета, нарушил сроки поставок оборудования. Какие санкции будут к нему применены? - поинтересовался Игорь Кудин у директора ГЦОДД.

Руководитель центра Андрей Романцов сообщил, что подрядчику направлены претензии, он признал срыв сроков выполнения муниципального контракта, но готов его выполнить до конца, а также выплатить положенный в таком случае штраф.

Все запланированные на первом этапе плоскостные парковки введены в эксплуатацию, ведется тестирование оборудования и в целом проверка работы площадок. В частности, пилотным для города проектом стала парковка на площади возле вокзала "Новосибирск Главный". Здесь открыты две круглосуточные парковки на 152 места. Самая большая плоскостная парковка - на 300 машиномест - введена на улице Жуковского, у Новосибирского зоопарка.

На втором этапе ведется расширение сети платных парковок на улично-дорожной сети. Так, на Красном проспекте появится девять платных парковок (на пл. Инженера Будагова, пл. Свердлова, пл. Ленина, напротив НГУАДИ, возле Дома Офицеров (три площадки), на пересечении Красного проспекта и ул. Писарева, у ДК "Прогресс"), а также на площади возле Центрального рынка. Всего будет создано 796 машиномест, в том числе 80 бесплатных мест для инвалидов.

В среднем один час парковки в центре города обойдется автомобилистам в сто рублей. Депутаты попросили обосновать такой тариф. По их мнению, он не всем будет по карману, и это приведет к тому, что люди начнут снова оставлять машины где попало.

Еще один вопрос в повестке заседания предложил обсудить председатель постоянной комиссии Игорь Кудин - члены комиссии приняли решение обратиться к мэру с просьбой уволить руководителя МКУ "Новосибирский центр по проблемам домашних животных" Андрея Каркавина. Основание для этого - отчет контрольно-счетной палаты, в результате которого выявились недостатки в работе центра. Руководителю учреждения было дано время на их исправление.

- К нам продолжают поступать обращения зоозащитников - они говорят о ненадлежащих условиях содержания и жестокости по отношению к животным, которые погибают. Ситуацию, которая сложилась в центре, нельзя оставить без внимания. Так дальше продолжаться не может, - констатировал Игорь Кудин. - Руководителем центра должен быть неравнодушный, открытый человек.

Члены комиссии поддержали озвученное предложение. Депутат Наталья Пинус поинтересовалась возможными кандидатами на должность руководителя центра по проблемам домашних животных.

- Это в наши полномочия не входит, но депутаты будут держать вопрос на контроле, и перед утверждением кандидатуры, которую должен выбрать мэр, выскажут свое мнение, - резюмировал Игорь Кудин.

Депутаты попросили обосновать тариф на час парковки. По их мнению, он не всем будет по карману. Фото: Татьяна Кравченко
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