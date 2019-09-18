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18.09.2019 03:01
Проект: В регионах

С большим запасом прочности

Новосибирские ТЭЦ готовы к работе в зимний период
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)
Новосибирские теплоэлектростанции готовы к работе в зимний период. Сибирская генерирующая компания (СГК) направила на ремонт оборудования и подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов свыше двух миллиардов рублей, что на 250 миллионов рублей больше аналогичного показателя прошлого года.
Энергетики уверены, что новый отопительный сезон пройдет без сбоев в работе ТЭЦ. Фото: СГК Энергетики уверены, что новый отопительный сезон пройдет без сбоев в работе ТЭЦ. Фото: СГК
Энергетики уверены, что новый отопительный сезон пройдет без сбоев в работе ТЭЦ. Фото: СГК

- Все ТЭЦ работают надежно, качественно, с большим запасом прочности. Годовая программа ремонта оборудования ТЭЦ выполнена на 80 процентов. То есть все станции полностью готовы к отопительному сезону, и я уверен, что мы пройдем его без аварийных ситуаций, - отметил директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков на встрече с журналистами, которая состоялась на ТЭЦ-3.

Масштабная ремонтная кампания СГК началась в прошлом году. Тогда на подстанциях было отремонтировано двенадцать единиц основного и вспомогательного оборудования, благодаря этому отопительный сезон прошел без существенных сбоев в работе ТЭЦ. Сейчас завершен капитальный ремонт двенадцати единиц основного оборудования ТЭЦ из тринадцати, запланированных на этот год.

- Одна из задач, которая стоит перед компанией, - снижение расходов  топлива. Благодаря модернизации, капитальному ремонту оборудования существенно улучшились эксплуатационные характеристики станций. В результате снижены удельные расходы топлива, - отметил Андрей Колмаков.

В числе крупных проектов 2019 года - капитальный ремонт энергоблока на ТЭЦ-5 стоимостью более 150 миллионов рублей, расширенный текущий ремонт котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 - на это направлено порядка 47 миллионов и 46 миллионов руб-лей соответственно. Главный инженер ТЭЦ-3 Андрей Бабенков сообщил, что на ТЭЦ-3 выполнен капитальный ремонт трех агрегатов на общую сумму около 78 миллионов рублей, один из крупных - на турбине.

Глава новосибирского филиала СГК подчеркнул, что традиционно большое значение в компании уделяется вопросам экологии и поддержанию эффективности природоохранного оборудования. В этом году на ремонт систем газоочистки станций выделено 150 миллионов рублей. На каждой ТЭЦ выполнен комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и эффективности золоулавливающих установок. На ТЭЦ-2 и Барабинской ТЭЦ отремонтированы дымовые трубы, на это компания направила порядка 50 миллионов рублей.

Что касается запасов топлива, то на сегодняшний день они в три раза превышают установленный на эту дату норматив. Всего подготовлено 1,4 миллиона тонн угля. На городские станции топливо поступает круглогодично, на Барабинскую ТЭЦ в силу специфики - в течение лета.

За летние месяцы проведен капитальный ремонт тепловых сетей на общую сумму 721 миллион рублей. В частности, отремонтированы 3,7 километра сетей в однотрубном исполнении, а всего до конца сентября - пять километров. Это самые проблемные места. Однако, как считают в СГК, для существенного повышения надежности системы этого недостаточно. Нужно ремонтировать в год хотя бы 1,5-2 процента от общей протяженности сетей, которая составляет более трех тысяч километров.

В программе следующего года запланированы не меньшие объемы ремонта ТЭЦ и теплосетей. Финансирование работ также составит не менее двух миллиардов рублей. И это помимо инвестиционной программы, по которой планируется завершить модернизацию ТЭЦ-5.

Справка

"Сибирская генерирующая компания" - энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО "СУЭК", осуществляет деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республик Хакасия и Тыва. На долю станций СГК приходится примерно 23-25 процентов выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 32 тысячи человек.

Кстати

Во время испытания тепловых сетей по 11-ти зонам ТЭЦ и 43-м зонам котельных специалисты выявили более тысячи дефектов - на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Почти все эти дефекты уже устранены, оставшиеся будут ликвидированы за ближайшую неделю.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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