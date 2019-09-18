Новые сервисы омского водоканала помогут абонентам забыть об очередях

Минувшая неделя в "ОмскВодоканале" оказалась богатой на события. Во-первых, на городских очистных сооружениях запустили новейшую воздуходувную установку. Во-вторых, после большого ремонта открылся обновленный центральный абонентский офис. Примечательно, что масштабная инвестиционная деятельность предприятия никоим образом не отразится на коммунальных тарифах.

Ввод в строй новейшей воздуходувной установки на ОмскВодоканале - важное событие и для города, и для региона. Фото: Владимир Казионов

На территории городских очистных сооружений, на улице Комбинатской завершен этап масштабной реновации. В капитально отремонтированном здании 1962 года постройки впервые за последние 53 года смонтировано новое воздуходувное оборудование.

- Внедрение нового современного оборудования позволит нам продолжить полномасштабную реконструкцию очистных сооружений канализации, - поясняет генеральный директор АО "ОмскВодоканал" Сергей Шелест. - Общая стоимость работ - более ста двух миллионов рублей. Однако благодаря обновлению оборудования предприятие получит значительную экономию электроэнергии в среднем равнозначную 30 миллионам рублей в год. Поэтому, несмотря на то, что топливо, электроэнергия, реагенты постоянно дорожают, тарифы на услуги водоканала для населения практически не меняются.

В рамках модернизации произведен монтаж трех турбовоздуходувных установок. Очистка стоков имеет несколько этапов: механическая и биологическая. В результате по некоторым показателям стоки, которые возвращаются в реку, становятся чище вод Иртыша. Вредных веществ в них содержится на порядок меньше.

В настоящее время производительность очистных сооружений Омского водоканала составляет 620 тысяч кубометров в сутки. Водоканал оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению свыше миллиона жителей Омска и восьми тысяч предприятий. Модернизация очистных сооружений направлена не только на повышение качества очистки сточных вод, но и на улучшение экологической обстановки в целом, уверены эксперты.

Еще одна хорошая новость - после ремонта открылся обновленный центральный офис омского водоканала. В здании, расположенном на улице Маяковского, 2, все кардинально изменилось. Здесь стало просторнее, исчезли стекла, отделяющие операторов от посетителей, внедрены новые "умные" технологии.

Усилия компании направлены на то, чтобы сделать контакты с абонентами максимально открытыми, избавить их от ожидания в очередях. Для этого в офисе установлены специальные терминалы, где теперь можно не только взять талон, но и распечатать квитанции, узнать тарифы, получить справку о состоянии счета, счетчиков и даже подать заявку на их поверку или замену.

- Информационный киоск - это один из успешных проектов наших молодых специалистов, - поясняет Сергей Шелест. - Благодаря цифровой технологии на каждую операцию абоненты тратят считанные минуты. При этом у них есть возможность живого общения с операторами, готовыми консультировать омичей по любому вопросу.

Чтобы воплотить проект в жизнь, компании потребовалось три месяца. При этом в историческом здании первой насосной станции, построенной более ста лет назад, произошла и кардинальная реконструкция, включающая установку современной системы освещения, электроснабжения, вентиляции и связи.

- Здесь даже детский уголок есть! - удивлены молодые родители Сергей и Алена Вишняковы. - Отличное решение. Можно спокойно заниматься коммунальными делами, не беспокоясь о безопасности и досуге ребятишек.

Стоит сказать, что поток абонентов в офисы омского водоканала из года в год растет. За последние пять лет лицевых счетов стало на 80 тысяч больше, а количество приборов учета увеличилось в два раза. Поэтому специалисты предприятия находятся в постоянном поиске технологий, способных оптимизировать работу компании, не увеличивая штат. И теперь у водоканала очередные новые планы. Речь идет о мобильном приложении, которое уже в этом году даст возможность абонентам дистанционно контролировать баланс, осуществлять оплату услуг, вызвать сантехника. Специалисты полагают, что все это не только сэкономит время омичей, но и добавит пользователям коммунальных платежной дисциплины.

Комментарии

Оксана Фадина, мэр Омска:

- Мы стали свидетелями очень важных для города событий. С одной стороны, очевидно, что водоканал идет в ногу с новыми технологиями. С другой - это социально ориентированное предприятие. Сегодня компания обслуживает пятьсот двадцать тысяч лицевых счетов, за каждым из которых стоят живые люди. И новая деятельность говорит о том, что для предприятия важен каждый абонент.

Валерий Бойко, первый заместитель председателя правительства Омской области:

- Мы уже привыкли к тому, что омский водоканал внедряет что-то новое и значимое для региона, в том числе в сфере экологической безопасности. В прошлом году здесь ввели в строй установку электролиза, отменяющую применение жидкого хлора. Теперь - еще два емких проекта. Предприятие демонстрирует и хорошую инвестиционную динамику. Если четыре года назад вложения в модернизацию составляли 35 миллионов рублей, то в 2019-м выросли до 510 миллионов. При этом тарифы для населения, в дома которых поступает лучшая вода в России, остаются стабильными.

Антон Михальков, генеральный директор ГК "Росводоканал":

- Еще одно важное направление омского водоканала - борьба за экологию. Год назад стартовала работа по утилизации иловых осадков. До сих пор продукты переработки сточных вод вывозились на полигоны, накапливая миллионы кубометров. Между тем современные технологии позволяют эффективно сокращать эти запасы. Поэтому в этом году предприятие планирует запустить первую очередь уникального отечественного оборудования, а следом - еще две установки, которые полностью решат проблему накопления иловых отходов. Объем переработки составит 56 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект - более 800 миллионов рублей.