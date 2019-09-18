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Оспаривание в суде решений бюро МСЭ

Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)

Суды в России ежедневно рассматривают споры, связанные с обжалованием гражданами решений бюро медико-социальной экспертизы.

В силу статьи 7 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее Закон) медико-социальная экспертиза - определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

В соответствии со статьей 8 Закона медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, определяемому правительством Российской Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы определяется уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Постановлением правительства РФ от 20.02.2006 № 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" утверждены правила признания лица инвалидом.

Пунктами 42-46 правил разъяснен порядок обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы, в том числе и в судебном порядке.

Анализ судебной практики показывает, что основания обращения граждан в суд многообразны. Это связано как с наличием у них большого объема субъективных прав, так и с зависимостью их правового статуса от причины и группы инвалидности, степени утраты трудоспособности и т. д.

Обращаясь в суд, граждане заявляют требования о незаконности принятых в отношении них комиссиями бюро медико-социальной экспертизы решений относительно: установления той или иной группы инвалидности, отказа в признании лица инвалидом, причины инвалидности, срока, на который установлена инвалидность, размера процентов степени утраты профессиональной трудоспособности и т. д.

Согласно статье 79 Гражданско-процессуального кодекса РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.

В суде при рассмотрении исков граждан к Главному Бюро об оспаривании экспертных решений возникает необходимость в назначении судебной медико-социальной экспертизы. При этом перед экспертами ставятся определенные вопросы, ответы на которые позволят суду вынести верное решение.

Эксперты предупреждаются об ответственности за дачу ложных заключений по статье 307 УК РФ.

Указанные экспертизы назначаются судами в главные бюро медико-социальной экспертизы других регионов и проводятся без оплаты. Экспертиза может быть проведена как очно (с приглашением гражданина), так и заочно по представленным документам.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства имеют место отказы истцов от назначения судебной медико-социальной экспертизы, в этих случаях решение принимается по имеющимся в деле доказательствам.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

На правах рекламы

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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