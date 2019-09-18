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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"С людьми надо поговорить"

Президент раскритиковал чиновников за черствость и нерасторопность при решении проблем пострадавших от паводков
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Каждый пострадавший от наводнения должен получить от государства необходимую помощь, людей нельзя оставлять один на один с бедой. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

От губернаторов президент потребовал лично посетить пострадавшие районы и все увидеть своими глазами.

Владимир Путин посетил кризисный центр МЧС, где в режиме телемоста обсудил ситуацию с руководителями пострадавших регионов. "Десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены. Поэтому первое и главное - нельзя оставлять людей один на один с их проблемами", - заявил Путин, напомнив о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу.

Президент раскритиковал чиновников за нерасторопную работу по ликвидации последствий паводков. По его словам, это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. "В полной мере не организовано оказание помощи людям, не определены объемы федеральной поддержки", - констатировал он.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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"Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии", - сказал Владимир Путин. "Прошу глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим, своими глазами посмотреть, что там происходит. С людьми поговорить, понять, что нужно сделать", - поручил президент.

С учетом наступающих холодов необходимо как можно быстрее решить проблемы с жильем, подчеркнул президент. "Тем более что осенне-зимний период уже фактически наступил", - заметил он. "Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, должен иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться", - отметил Путин. В особой поддержке нуждаются пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Президент напомнил чиновникам: их работа - выяснить, в чем нуждаются пострадавшие, и помочь, в том числе "помочь заполнить документы" и "самим отнести бумаги куда нужно, переслать куда нужно". "И проконтролировать результаты этой работы, что самое главное", - резюмировал Путин.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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