"РГ" помогла спасти единственный в Барнауле легкоатлетический манеж

Барнаульская общественность при поддержке регионального правительства и СМИ смогла отстоять единственный в крае легкоатлетический манеж, принадлежащий Алтайскому техническому университету. Тревогу подняли знаменитый российский барьерист Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов. "Российская газета" поддержала их не только словом, но и делом.

Еще в августе Клевцов и Шубенков случайно узнали, что руководство вуза решило перепрофилировать спортивный манеж, построенный почти полвека назад. Вместо легкоатлетических секторов и дорожек предполагалось оборудовать площадки с паркетным покрытием для игровых видов спорта. В вузе посчитали, что мини-футбол, волейбол и баскетбол студентам гораздо интереснее, нежели "королева спорта". К тому же площадки для игровых видов можно активно использовать не только для учебных занятий, но и сдавать в аренду. Иными словами, легкая атлетика не вписывалась в новую бизнес-модель "политеха".

- Удивительное дело - мы столько лет просили поменять в манеже допотопное покрытие дорожек. Нам отвечали: денег нет. Когда несколько лет назад они нашлись, новое покрытие оказалось некачественным и быстро рассыпалось. Потом началась судебная тяжба с компанией-подрядчиком, которая так и не устранила свой брак. А теперь, когда "политех" получил федеральные деньги, решено их потратить на развитие перспективнейшего мини-футбола, - саркастически прокомментировал ситуацию для "РГ" Шубенков.

А Сергей Клевцов (между прочим, выпускник "политеха" 1984 года) подчеркнул, что больше переживает даже не за Шубенкова. Вопрос стоит о настоящем и будущем легкой атлетики всего края.

- Мнение о том, что манеж является собственностью "политеха", - большое заблуждение. Это государственная собственность, которой некоторые люди решили распорядиться как своей. Манеж существовал с 1972 года, в нем многие виды спорта уживались. Нам было сказано, что в вузе только 46 человек занимаются легкой атлетикой, но ведь же есть еще интересы края и страны. Под таких атлетов, как Шубенков, в других регионах строят спортивные объекты, а у нас последнее забирают, - заявил заслуженный тренер России.

Так уж получилось, что в крае больше нет полноценного закрытого помещения, где бы в холодное время года легкоатлеты могли и тренироваться, и проводить соревнования. В то же время именно "королева спорта" является самым "медаленосным" видом спорта для Алтая. В последние годы от 10 до 15 алтайских легкоатлетов входят в сборные команды России по различным возрастам. На прошлой неделе барнаульцы Сергей Шубенков и Полина Миллер (чемпионка Европы 2019 года среди юниоров на дистанции 400 метров) выступили за сборную Европы в матчевой легкоатлетической встрече с США. И если юная Миллер, поехавшая на соревнования без личного тренера и стушевавшаяся в одной компании со звездами мирового уровня, заняла седьмое место из восьми, то закаленный боец Шубенков, лишь недавно восстановившийся после сложной травмы, финишировал третьим. Вероятнее всего, и Шубенков, и Миллер в следующем году будут выступать на Олимпийских играх в Токио. В крае есть еще несколько перспективных легкоатлетов (например, Евгений Кунц, Ильдар Надыров), которые уже стали призерами чемпионата страны, других представительных турниров и пробились в состав национальной сборной. Есть целая плеяда паралимпийцев, регулярно завоевывавших медали различной пробы на крупнейших международных турнирах. И тут - такой неожиданный удар в спину.

Почему такое стало возможным? "РГ" провело собственное расследование случившегося. Очевидно, что руководство АлтГТУ, получив средства из федерального центра на капитальный ремонт, предварительно согласовало проект реконструкции манежа в краевом правительстве. При этом в "политехе", вероятно, не посчитали нужным "утрясать вопрос" с минспорта, ограничившись своим профильным ведомством. Это породило классическую ситуацию, когда левая рука не ведает, что делает правая. Пока чиновники из минспорта раскачивали язык тревожного колокола и стучались в вышестоящие инстанции, вуз подписал контракт с РСМУ-8 на проведение капитального ремонта манежа, при котором от легкоатлетических секторов остались бы рожки да ножки.

Судьба легкой атлетики в крае стала одной из самых горячих тем. На ее защиту дружно встали ВФЛА, региональная власть, общественность, СМИ. Руководству АлтГТУ в медийном пространстве досталось за "местничество", "меркантильность" и "неуважение к традициям". Не осталась в стороне и наша газета. Помимо газетной публикации спецкор "РГ" во время футбольного матча первенства ПФЛ, на котором присутствовали Виктор Томенко и члены правительства, устроил персональный флешмоб в футболке с портретом Шубенкова и призывом к губернатору спасти манеж и легкую атлетику. Многие болельщики потом интересовались, где можно купить такие футболки.

После ряда консультаций, пресс-конференций и встреч заинтересованных сторон в "политехе" все же отложили монтаж площадок для игровых видов спорта. В манеже покрасят внутренние стены, приведут в порядок подсобные помещения, поменяют освещение. Кроме того, будет отремонтирован фасад манежа и игровой зал в одном из корпусов АлтГТУ. Легкоатлетическую составляющую манежа трогать пока не будут. Это одновременно и хорошая новость, и не очень - покрытие дорожек нуждается в срочном ремонте. Проводить региональные состязания, в том числе турнир на призы Шубенкова, на беговом секторе такого качества, откровенно говоря, стыдно. Но деваться некуда.

На днях министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил "РГ", что легкоатлеты продолжат тренироваться и состязаться в манеже АлтГТУ, пока не будет построен новый манеж. По его словам, региональный Минспорта совместно с краевой и всероссийской федерациями легкой атлетики при участии губернатора Виктора Томенко готовят обращения в Минспорта РФ и Газпром с просьбой помочь в этом вопросе. Предполагается, что в октябре на форуме "Россия - спортивная держава" состоится встреча между Виктором Томенко, руководством Минспорта РФ и "Газпрома". Даже в случае удачного исхода переговоров ждать манежа придется не меньше двух-трех лет.