ТОС Барнаула отмечает 30-летний юбилей

Институт территориального общественного самоуправления в этом году отмечает 30-летний юбилей. В Барнауле ТОСы появились одними из первых в стране и стали эффективной формой взаимодействия органов власти с населением. Сегодня ТОСы представляют интересы 94 процентов барнаульцев и благодаря их активности на развитие микрорайонов города ежегодно привлекаются десятки внебюджетных миллионов рублей.

- Идея создать ТОСы родилась в 1989 году у депутатов Железнодорожного района, когда они обсуждали, как привлечь жителей к управлению своими микрорайонами, - вспоминает бывший заместитель главы города Барнаула Юрий Петров. - Организация общественного самоуправления началась с возрождения институтов старших по подъездам, домкомов, советов домкомов. Так появились ТОСы, которые решали вопросы наведения порядка во дворах и подъездах, ремонта скамеек, почтовых ящиков. Эта практика стала распространяться, идею поддержали депутаты городского Совета, которые разработали нормативную базу ТОСов. Из городского бюджета стали финансировать развитие этого института самоуправления.

Жители начали активно благоустраивать дворы, создавать спортивные площадки для детей, строить хоккейные коробки. Особенно ярко проявилась активность ТОСов при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, когда нужно было проводить собрания жильцов, обсуждать необходимые ремонтные работы.

- С организацией ТОСов органы власти получили реальную связь с населением, чтобы знать, что волнует горожан, какие проблемы, по их мнению, нужно решать в первую очередь, - подчеркивает Юрий Петров. - Эффективность такой системы подтверждена ее многолетним развитием. Институт стал массовым, охватывает почти всех жителей, с каждым годом ТОСы реализуют все больше инициатив. Территориальное общественное самоуправление получило поддержку на федеральном уровне - в стране проводят слеты, конкурсы общественников. Некоторые проекты ТОСов переросли в большие федеральные программы, как например, "Комфортная городская среда". А это значит, что 30 лет назад мы выбрали правильный путь развития гражданских инициатив.

Сегодня в Барнауле работает 70 ТОСов. Ежедневно они решают вопросы по благоустройству территорий, организации досуга, повышению правовой грамотности горожан. При содействии ТОС организованы клубы, кружки по интересам, оборудованы спортивные и детские площадки во дворах. Общественники занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поддержанием правопорядка, проведением в микрорайонах спортивных и культурных мероприятий. Председатели ТОС включены в составы коллегиальных органов администраций районов, групп по развитию поселковых территорий города. Они ведут прием населения, рассматривают обращения граждан, находятся в курсе всех проблем. Чтобы поддержать деятельность ТОСов, администрация Барнаула предоставляет им в безвозмездное пользование муниципальные помещения, а расходы на их коммунальное обслуживание возмещает из городского бюджета.

При этом органы ТОС не только информируют власти о запросах населения, а жителей о принятых муниципальных правовых актах, но и самостоятельно решают вопросы развития микрорайонов. Средства на реализацию инициатив они находят, участвуя в городских, краевых и федеральных конкурсах. Так, в прошлом году барнаульские ТОСы приняли участие в десяти конкурсах и привлекли на развитие своих территорий 10,5 миллиона рублей. А в этом году только по итогам четырех конкурсов органы ТОС получили уже более 13 миллионов рублей. С 2017 года проекты ТОС города Барнаула побеждают в конкурсе президентских грантов.

- Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, - подчеркивает председатель совета ТОС "Малаховский" Ленинского района Оксана Доронина. - Только благодаря грантам за последние четыре года мы обустроили несколько детских площадок во дворах, организовали работу добровольной народной дружины, проводим праздники, лекции, семинары для жителей. Наш ТОС выступил инициатором благоустройства площади Мира и аллеи по улице Исакова по программе "Комфортная городская среда". А недавно мы обратились в администрацию района с просьбой организовать у ТРЦ "Огни" еще один пешеходный переход, и буквально через десять дней его сделали. Жители, конечно, оценили такую оперативность.