В этом году в Барнауле появятся шесть новых детских садов, две школы и пристройка к школе в селе Власиха. В таких объемах новую социальную инфраструктуру в столице Алтайского края еще не возводили.

- 2019 год уникальный - в городе строится сразу столько социальных учреждений, темпы и объемы очень серьезные, - отметил первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк. - Для нас это своего рода экзамен и по своевременному освоению средств, и по синхронизации всех ремонтных и строительных работ. Думаю, что задачи, которые перед нами поставлены, будут выполнены.

Сейчас в Барнауле полным ходом идет строительство шести новых детских садов, которые планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года. Работы на объектах в кварталах 2023, 2011, 2009а, селе Власиха и встроенно-пристроенному помещению детского сада в жилом доме по ул. Папанинцев, 119 близятся к завершению. Здесь монтируют системы тепло-, электроснабжения, завершают отделочные работы, благоустраивают территории. Сложности возникли только с возведением дошкольного учреждения по улице С. Ускова, 29 в квартале 2006а. Администрации города пришлось расторгнуть контракт с новосибирским подрядчиком ООО СК "БраНс", не исполнявшим свои обязательства, и выбрать нового. Победителем торгов стало ООО "СЕЛФ", которому предстоит в короткие сроки завершить строительство детского сада.

- Ситуация на объекте непростая. Мы дали новому подрядчику шесть месяцев на завершение работ. Надо сделать все возможное, чтобы уложиться в эти сроки. Мы со своей стороны будем помогать ему и во взаимодействии со смежниками, и в решении других возникающих проблем, - подчеркнул Вячеслав Франк.

Такое масштабное строительство детских дошкольных учреждений в Барнауле развернуто не случайно. Если дети от трех до семи лет в городе на 100 процентов обеспечены местами в детских садах, то самым маленьким жителям Барнаула их пока не хватает. Новые объекты рассчитаны на 1495 мест, из них 640 предусмотрены для детей от двух месяцев до трех лет. "Отличительная особенность этих детских садов - в них значительно больше ясельных групп. Таким образом, в городе решается задача по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет", - пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

В каждом из строящихся зданий предусмотрены помещения для групп детей раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. На первых этажах разместят медпункт и процедурный кабинет, пищеблок и помещение для охраны, на втором - студии для музыкальных и физкультурных занятий, мультимедийную и изостудию, а также кабинеты предметно-практического обучения, психолога, методиста и логопеда. Для каждой группы предусмотрят отдельный вход с прилегающей территории. На участках установят теневые навесы и игровое оборудование.

Всего же до конца текущего года в городе будет создано дополнительно 2055 мест в детских садах, из них 975 - в ясельных группах. Это позволит обеспечить 63 процента юных барнаульцев в возрасте до трех лет услугами дошкольного образования и сократить число нуждающихся в получении путевок в ясельные группы до 3560 детей. Кроме того, благодаря реализации национального проекта "Демография" до конца 2021 года в Барнауле будут построены еще четыре детских сада, что даст возможность охватить дошкольным образованием всех маленьких горожан.

Строительство новых школ для столицы Алтайского края, где активно застраиваются новые жилые кварталы, тоже не менее актуально. Сегодня в городе возводят современную школу на 550 мест в квартале 2006а. Работы близки к завершению, готовность объекта уже превышает 72 процента. В декабре текущего года здание планируют сдать в эксплуатацию, чтобы в следующем году ученики смогли сесть за парты новой школы.

С опережением графика идет строительство школы на 550 мест с бассейном и в квартале 2023. Хотя по плану этот объект нужно сдать к концу 2020 года, здесь уже укладывают второй этаж здания, монтируют монолитную чашу бассейна. Школу, как и детский сад в этом квартале возводит строительная компания "Жилищная инициатива", которая обещает сдать важные социальные объекты в срок.