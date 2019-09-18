В Хакасии нашли мать, бросившую младенца на помойке

В Хакасии следователи установили личность женщины, оставившей тело новорожденного около мусорных баков.

Как сообщили в следственном комитете республики, 27 августа поступило сообщение: убирая территорию, дворник обнаружил завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца возле мусорки в районе одного из домов по улице Пушкина. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

- Удалось установить мать новорожденного. Ею оказалась 18-летняя жительница города Абакана. По ее словам, 26 августа она самостоятельно родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Женщина завернула дочь в полотенце, поместила в пакет и вынесла на улицу, - рассказали в республиканском СК.

Следствие продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка.