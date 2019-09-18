В Красноярске из-за разведенного костра пострадали восемь бездомных

Восемь красноярцев без определенного места жительства пострадали в результате пожара, причиной которого стал разведенный ими же в подвале дома костер.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, ЧП произошло в четырехэтажном жилом доме в Красноярске. Разведенный бездомными костер перерос в пожар, из-за чего МЧС пришлось эвакуировать жильцов дома - 35 человек, включая 16 детей. Сами виновники пожара также пострадали.

- Из подвала были спасены восемь человек, четверо из которых госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четверым медицинская помощь была оказана амбулаторно, - сообщили в МЧС края.