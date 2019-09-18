В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Новосибирские следователи начали проверку по сообщениям СМИ о том, что женщина с двухлетним ребенком упали в яму с кипятком.

Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренным уголовной статьей о выполнении работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, инцидент произошел накануне вечером. Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре. Это произошло в центре города. В результате мама и малыш получили серьезные ожоги тела и были госпитализированы в областную больницу.

В ведомстве уточнили, что ребенок находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.