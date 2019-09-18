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18.09.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи начали проверку по сообщениям СМИ о том, что женщина с двухлетним ребенком упали в яму с кипятком.

В Омске десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком

Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренным уголовной статьей о выполнении работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, инцидент произошел накануне вечером. Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре. Это произошло в центре города. В результате мама и малыш получили серьезные ожоги тела и были госпитализированы в областную больницу.

В ведомстве уточнили, что ребенок находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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