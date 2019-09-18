В агульском районе Дагестана выходцы сельских школ решили помочь ученикам и педагогам. По окончании учебного года лучшие школьники и их наставники будут премированы специальными грантами.

Расположенный на юге Дагестана Агульский район - один из малонаселенных муниципалитетов, здесь проживают чуть более десяти тысяч человек. Несмотря на непростые условия обучения, сельские ученики показывают хорошие результаты на различных олимпиадах и конкурсах.

Стимулировать учебный процесс взялись выпускники школ Агульского района, добившиеся успехов на различном поприще. Выходцы из сел Рича и Тпиг учредили гранты в 100 тысяч рублей лучшим учителям и ученикам своих школ.

- Гранты будут предоставляться на конкурсной основе. Комиссия открыто выберет лучших учеников по результатам ЕГЭ, призовых мест на олимпиадах, участию в общественной жизни. Соответственно, отмечены будут их учителя, - рассказала "РГ" замглавы администрации Агульского района Беневша Курбанова.

100 тысяч рублей - такие гранты будут получать лучшие ученики и учителя на конкурсной основе. Выберут их открыто

Основная проблема сельских школ - отсутствие необходимого количества учителей. По данным минобрнауки региона, в минувшем году в школах республики зафиксировано более четырехсот вакансий, из них 250 - в сельских. Наибольшую нехватку сельские школы испытывают в учителях английского и русского языка, а также математики.

- В какой-то мере гранты позволят привлечь в села молодых педагогов. Мы готовы обеспечить их работой, жильем, при необходимости местами в детсадах, - говорит Курбанова.

Успешные селяне стимулируют не только образовательный процесс. Они активно подключились к ремонту школ, большинство которых построены еще в советские годы.

В этом году благодаря поддержке добровольцев в Агульском районе удалось отремонтировать несколько школ. Одна из них - в селе Рича. Здесь произвели полный капитальный ремонт, в том числе установили отопительную систему. Теперь дети занимаются в теплых и оборудованных классах.