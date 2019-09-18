В Ингушетии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы

Инцидент, предшествующий последующему задержанию мужчины, произошел 17 сентября. Как сообщает МВД по Республике Ингушетия, вечером этого дня в Республиканскую клиническую больницу с телесными повреждениями доставлена 18-летняя жительница города Назрань.

Полицейские выяснили, что девушка получила ранения, пытаясь препятствовать похищению ее сестры. Справиться с мужчиной ей не удалось, но она сразу подала заявление в полицию.

Благодаря оперативным мерам полицейских, похититель был установлен и задержан. Молодой человек, как выяснилось, украл девушку с целью женитьбы.

"Невеста" правоохранителями уже передана родителям. Следственный комитет в ближайшее время примет решение о возбуждении уголовного дела.