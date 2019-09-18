В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика

В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ФСБ, в части города введен режим КТО.

Во вторник правоохранители выяснили, что в одном из частных домов в Чегеме могут скрываться члены религиозно-экстремистской группировки, а также их пособники.

- Руководствуясь требованиями федерального закона, в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником Управления ФСБ России по КБР Ворониным С. В. принято решение о проведении с 5:00 мск 18 сентября 2019 года контртеррористической операции и введении правового режима КТО, - говорится в сообщении агентства.

Режим КТО продолжает действовать на территории, ограниченной улицами Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города.