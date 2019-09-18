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18.09.2019 06:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ботлих. 20 лет спустя

Владимир Путин: при таких людях во главе государства не может быть слюнтяй
Текст: Кира Латухина (Ботлих)
Российская газета - Неделя № 209(7967)
Владимир Путин приехал в Дагестан, в село Ботлих, где 20 лет назад получили жесткий отпор террористы, вторгшиеся в Дагестан.

Возложив цветы к мемориалу, президент пообщался с жителями и ополченцами, сказал спасибо за то, что в 1999 году дали отпор террористам. "Было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними", - подчеркнул он.

Здесь, в Ботлихе, президент выпил стопку за окончательную победу над террористами, которую не стал поднимать в 1999 году во время поездки в республику. Владимир Путин, тогда глава правительства, вскоре после назначения на этот пост приехал в Дагестан: был в Махачкале, в Ботлихе, встречался с людьми. В солдатской палатке он произнес тост, но отставил стопку, чтобы выпить после окончательной победы над террористами. "Мы обязательно выпьем, но пить будем потом", - сказал Путин.

Фото: Артем Локалов
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Спустя 20 лет на Прямой линии жители Ботлиха спросили, когда он поднимет с ними этот бокал, и Путин пообещал сделать это вместе. И обещание сдержал.

Один из участников встречи сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом. "При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства", - заметил Путин. "Силу и мужество главе государства дают люди", - сказал он.

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