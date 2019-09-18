Григорий Рапота презентовал в Гамбурге магистраль Петербург - Минск

Более ста представителей немецких и совместных российско-немецких компаний, ведущих бизнес в области транспорта, финансов, страхования и интернет-торговли, приняли участие в российско-германском логистическом форуме в Гамбурге. Тема встречи - "Новые торговые пути - цифровизация - логистика ветропарков". С презентацией развития транспортной инфраструктуры Союзного государства на форуме выступил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В частности, Григорий Рапота рассказал о проекте и перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Санкт-Петербург - Минск с выходом на Гамбург через Варшаву и Берлин. Протяженность магистрали - две с половиной тысячи километров. В качестве бизнес-модели проекта, отметил Госсекретарь, может быть предложена корпорация частных предпринимателей - представителей России, Беларуси, Польши и Германии.

Как нам сообщили в пресс-службе Постоянного Комитета Союзного государства, тема, поднятая в Гамбурге Государственным секретарем Союзного государства, по сути стала заглавной на форуме и вызвала неподдельный интерес участников. Об этом свидетельствуют множество вопросов, которые были заданы Госсекретарю после его выступления. На полях форума прошел "круглый стол", на котором представители немецких компаний поддержали актуальность создания современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей сокращение времени в пути как для пассажиров, так и при доставке грузов.

Госсекретарь Союзного государства не первый раз поднимает вопрос о необходимости строительства высокоскоростной магистрали между Россией и Беларусью, причем как железнодорожной, так и автомобильной.

Тема, поднятая в Гамбурге Госсекретарем Союзного государства, по сути стала заглавной на форуме

На недавнем Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге он предложил обсудить тему транспортного потенциала в рамках Союзного государства, в том числе - строительство ВСМ. Необходимо сейчас подработать вопрос о магистрали, к примеру, Санкт-Петербург - Псков - Витебск - Минск, с выходом на Берлин и Гамбург, - подчеркнул Григорий Рапота. Причем, по словам Госсекретаря, единое транспортное пространство России и Беларуси нельзя создавать на технологиях прошлого века.

Тему нам прокомментировал политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш:

- ВСМ - вещь, бесспорно, нужная и важная, и в перспективе проблема, думаю, будет решена. Однако главное тут видится вот в чем: как вложенные в дорогу средства (а они огромные) окупить и не превратить стройку в символ замороженных денег? Поэтому очень важно оглядываться на возможности рынка и помнить, что поезд по ВСМ должен передвигаться со скоростью 350 километров в час и выше. А это совершенно иные технологии, над которыми еще предстоит поработать.